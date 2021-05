Karlheinz Dern ist neuer Regional Sales Manager bei Imagine Communications in München.

Karlheinz Dern wird für mehrere Großkunden in Deutschland sowie für alle Kundenaktivitäten in der Schweiz verantwortlich sein. Er hat in den Bereichen Systemdesign, Support und Training gearbeitet, bevor er in den Vertrieb wechselte, wo er bei einer Reihe von Anbietern und Systemintegratoren im Medien- und Unterhaltungssektor tätig war. Dern soll die Kunden von Imagine in der Region auf dem Migrationspfad zu IP-Konnektivität, Software-definierter Technologie und Virtualisierung unterstützen.

»Ich freue mich sehr, zu Imagine Communications zu kommen, einem klaren Marktführer im Bereich Medientechnologie«, so Dern. »Dies ist eine Zeit des aufregenden Wandels für unsere Kunden, und ich beabsichtige, meinen Systemhintergrund einzubringen, um sie bei der Definition ihrer eigenen Übergangspläne in die IP-Zukunft zu unterstützen. Ich werde weiterhin auf etablierten Kundenbeziehungen aufbauen und neue entwickeln, um sicherzustellen, dass Imagine seine Position als Technologiepartner der Wahl für die Broadcast- und Medienbranche beibehält.»

Mathias Eckert, SVP APAC und EMEA bei Imagine Communications, fügt hinzu: »Karlheinz hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Identifizierung, Verhandlung und dem Abschluss von Aufträgen über lange und komplexe Verkaufszyklen hinweg … Er übernimmt die Verantwortung für einen wirklich wichtigen Wachstumsbereich, sowohl für unser Business als auch für die Medienbranche insgesamt», so Eckert weiter. »Wir erhöhen unsere Gesamtressourcen in diesem Bereich deutlich, um unser Engagement in der Region zu demonstrieren und unsere Kunden bei Bedarf weiter zu unterstützen.«