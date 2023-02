Broadcast Solutions: Neuer Sales Manager für GUS-Staaten

Alexander Bogatkin betreut seit Februar 2023 bestehende und neue Kunden von Broadcast Solutions in den GUS-Staaten.

Als neuer Sales Manager für die GUS-Staaten verstärkt Alexander Bogatkin das Team von Broadcast Solutions. Er ist seit Februar 2023 an Bord, arbeitet vom Hauptsitz des Systemintegrators in Bingen aus und betreut innerhalb des Vertriebsteam die GUS-Staaten.

»Alexander bringt einen großen Erfahrungsschatz im Broadcast-Geschäft und in diesen Regionen in das Unternehmen ein«, sagt Wladislaw Grabowski, COO bei Broadcast Solutions. »Für uns ist das eine perfekte Ergänzung. Wir kennen uns seit Jahren gut und haben gemeinsam an Projekten in verschiedenen GUS-Ländern gearbeitet, in denen Broadcast Solutions traditionell einen starken Kundenstamm hat.«

Alexander Bogatkin verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Broadcast-Branche, bekleidete zuletzt verschiedene Positionen bei einem Systemintegrator. Zuvor war er 19 Jahre lang als Sales Director und General Manager bei Grass Valley leitend für umfangreiche Studioeinrichtungen und Ü-Wagen-Projekte zuständig.



»Ich freue mich, bei einem führenden Systemintegrator wie Broadcast Solutions einzusteigen und den Kundenstamm in den GUS-Staaten zu erweitern«, sagt Alexander Bogatkin. »Die bestehenden Kunden in der Region zu unterstützen, neuen Kunden unseren Service anzubieten und ihren Wechsel zu innovativen neuen Technologien aktiv zu begleiten, wird eine wichtige Rolle bei der Förderung des Wachstums des Unternehmens spielen.«