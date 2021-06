Neuer Global Head of Sales bei ToolsOnAir

Peter Steiner kehrt von Aveco zurück zu ToolsOnAir. Seine neue Position: Global Head of Sales.

Nachdem Manuel Grund bereits im November 2019 von Vizrt zurück zu ToolsOnAir wechselte und COO wurde, hat das Wiener Unternehmen nun die letzte strategische Position im Sales-Bereich mit Peter Steiner besetzt: Steiner ist neuer Global Head of Sales.

Peter Steiner kennt ToolsOnAir seit 2009. Zuerst war er Kunde des Unternehmens als Technischer Leiter im BKF, später wurde er dann Mitarbeiter bei ToolsOnAir im Bereich Grafik & Custom Projects in Österreich. In den vergangenen 10 Jahren war Peter Steiner in Thailand ansässig. Er blickt auf eine lange und erfolgreiche Vertriebsgeschichte mit ToolsOnAir als Distributor für den Raum APAC zurück. Mit seiner Firma AsiaOnAir betreute er seine Kunden in Asien von der Projektplanung bis hin zur Installation, baute ein Partner-Netzwerk für den Vertrieb auf und konnte erfolgreiche Projekte in diversen asiatischen Ländern für ToolsOnAir umsetzen.

Seine tiefe Kenntnis des Broadcast-Marktes, seine technische Affinität sowie sein starkes Netzwerk an persönlichen Kontakten zu Kunden, Systemintegratoren und Anbietern ergänzen das Team von ToolsOnAir in idealer Weise, so das Unternehmen.

Peter Steiner ist ab sofort für alle globalen Vertriebsaktivitäten von ToolsOnAir verantwortlich und freut sich darauf, alle Kunden & Partner auf den kommenden Messen (NAB 2021 in Las Vegas Stand N5222 und IBC 2021 Stand 7.A36) willkommen zu heißen.

Peter Steiners Kontaktdaten: psteiner@toolsonair.com, Tel. +43- 1 236 8665 50