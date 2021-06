Coloristen können sich mit ihrer Arbeit für den neu ausgerufenen Colour Award bewerben, die Gewinner werden beim Camerimage2021 ausgezeichnet.

Die Einreichungen für den Award sind seit dem 16. Juni offen, sie können über eine spezielle Plattform eingereicht werden. Einsendeschluss ist Mitte September, die Shortlist wird Mitte Oktober bekannt gegeben und die Gewinner erhalten ihre Trophäen im November.

Wolfgang Lempp, CEO von FilmLight, erklärt die treibende Kraft und die Idee hinter der Einführung der neuen FilmLight Colour Awards 2021:

»Wir bei FilmLight stehen seit fast 20 Jahren im Dienste der Coloristen, und unser Erfolg hängt vollständig von ihren kreativen Fähigkeiten ab. Sie treiben unsere Entwicklungen voran, lassen uns nach besserer, schnellerer und reaktionsschnellerer Technologie streben und erfreuen uns mit den Ergebnissen unserer Arbeit.

Trotz alledem ist die Rolle des Coloristen vielleicht immer noch weniger anerkannt, als sie es sein sollte. Diese Rolle hat sich weit über die des Coloristen der Film-Ära hinaus entwickelt, der in erster Linie für die Anpassung und den Abgleich von Aufnahmen mit den begrenzten Werkzeugen verantwortlich war, die ihm zur Verfügung standen.

Heute hat der Colorist eine mächtige, kreative Rolle. Wenn die Dinge richtig laufen, arbeiten der Colorist, der Kameramann und der Regisseur zusammen, um den Look der Produktion zu gestalten. Subtil, unterschwellig, schafft dieser Look die Atmosphäre jeder Aufnahme. Gut gemacht, unterstreicht das Color Grading die Handlung und trägt positiv zum Storytelling bei.

Ich erwähnte die Zusammenarbeit, und das ist ein wirklich wichtiger Teil dessen, was wir mit den Colour Awards zu würdigen versuchen. Es ist allzu leicht, einen mythischen Krieg zwischen dem Kameramann und dem Coloristen heraufzubeschwören, bei dem der eine darum kämpft, die Arbeit des anderen zunichte zu machen. Solche Situationen gibt es selten, wenn überhaupt, und jeder Regisseur, Kameramann und Colorist wird Ihnen sagen, dass die erfolgreichsten Projekte dann gelingen, wenn alle ihre Ideen und Visionen teilen.

Der Mangel an Anerkennung und die Kraft der Zusammenarbeit sind die Gründe, warum wir uns entschieden haben, eine neue Reihe von Auszeichnungen zu schaffen. Die FilmLight Colour Awards werden die beste Arbeit anerkennen und feiern, egal wo sie gemacht wird und welche Technologie verwendet wird.

Dies ist sicherlich kein Wettbewerb zwischen Technologien. Wir von FilmLight erkennen durchaus an, dass es auch andere Systeme auf dem Markt gibt. Auch diese Systeme haben ihre starken Befürworter und sehr erfolgreiche Ergebnisse. Welches System also auch immer unter dem Panel aktiv ist, wenn die Arbeit gut ist, wollen wir sie sehen.

Bei diesen Auszeichnungen geht es um Menschen. Es geht darum, innerhalb der Grading-Community, innerhalb der Postproduktions-Community und in der weiteren Welt all derer, die Filme und Premium-Produktionen lieben, Anerkennung zu schaffen und Auszeichnungen zu vergeben.

Wir wollen auch, dass diese Auszeichnungen wirklich global sind. Die neuesten Arbeiten in London oder Hollywood mögen die Schlagzeilen beherrschen, aber das bedeutet nicht, dass nicht auch in einem der Tausenden von Studios auf der ganzen Welt bahnbrechende, kreative Arbeit geleistet wird. Wenn unsere Auszeichnungen ein Licht auf einen bisher vernachlässigten Markt werfen können, umso besser.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Einführung dieser Auszeichnungen? Ich bin der Meinung, dass sich die Rolle des Coloristen immer schneller entwickelt und wächst, und es gab nie einen besseren Zeitpunkt, sie zu ehren. Die Zeiten, in denen ein Colorist das Material für einen Werbespot zu Beginn eines eintägigen Gradings sah oder einen fertigen Schnitt für ein Filmgrading erhielt, sind längst vorbei.

Heute ist es ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit, dass der Colorist vom Anfang bis zum Ende eines Projekts beteiligt ist. Ihre Stimme wird bei Kamera- und Objektivtests gehört, und sie haben eine Meinung zum Dreh und zur Beleuchtung, ohne natürlich den Fähigkeiten des Kameramanns in die Quere zu kommen.

Bei einem Projekt mit vielen Effekten müssen sie vielleicht mit dem CGI-Team zusammenarbeiten und sicherstellen, dass alles reibungslos zusammenpasst. Sie müssen vielleicht die Verantwortung für das Compositing übernehmen. Bei dem heutigen Trend, live vor LED-Wänden zu drehen, im Zusammenspiel mit Virtueller Realität in Echtzeit, muss der Colorist sicherstellen, dass Vorder- und Hintergrund nahtlos zusammenpassen.

Und wenn das Material gedreht und der Master-Grade fertig ist, hat der Colorist noch eine weitere Aufgabe: die Erstellung all der verschiedenen Deliverables, die heutzutage erwartet werden. Es gibt High-Dynamic-Range- und Standard-Kinoversionen – und vielleicht sogar Filmkopien für einige Märkte – sowie HDR- und Standard-Videoformate und vieles mehr. Der Colorist ist einer der wenigen, die von der ersten bis zur letzten Aufgabe involviert sein können.

Unser Ziel ist es, dass die FilmLight Colour Awards zu einer mit Spannung erwarteten jährlichen Veranstaltung werden. Für das erste Jahr gibt es Auszeichnungen in vier Kategorien:

Kinofilme

Nicht-Kinofilme und Fernsehserien

Werbespots und Musikvideos

Innovativster Einsatz von Technologie

Wir wollen eine Jury aus bekannten Kameraleuten und anderen Kreativen der Branche einsetzen, um die Arbeit der Coloristen zu beurteilen. Sie sollen ihr Verständnis dessen einbringen, wie ein Bild entsteht und wie Licht und Schatten eine Stimmung und Dynamik erzeugen.

Die Gewinner sollen beim Camerimage in Polen im November 2021 bekanntgegeben werden.

Die Gewinner – und alle Teilnehmer – erhalten die Anerkennung, die sie für ihre hochqualifizierte und fantasievolle Arbeit verdienen. Wir hoffen, dass dies ihre Karrieren fördert und ihnen eine kontinuierliche Runde neuer Herausforderungen und neuer Kollaborationen sichert.

Ich freue mich, Coloristen auf der ganzen Welt – erfahrene Profis oder solche, die ihre Fähigkeiten gerade erst entwickeln – dazu einzuladen, ihre besten Arbeiten einzureichen. Viel Glück für alle, die an den Awards teilnehmen!«