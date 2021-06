Info-Angebote des BR heißen jetzt BR24

Bisher hieß der BR nur online »BR24«, nun weitet der Sender diese Marke auf Radio- und TV-Inhalte aus.

Schon länger arbeiten die verschiedenen Nachrichten- und Info-Angebote des BR crossmedial zusammen. Ab dem 1. Juli 2021 tragen sie auch den gleichen Namen: Die Dachmarke BR24 wird künftig nicht mehr nur für die Online-Plattform und die App verwendet, sondern das Informationsradio »B5 aktuell« wird zukünftig ebenfalls »BR24« heißen und auch im TV-Bereich wird diese Marke eingesetzt: aus der Nachrichtensendung »Rundschau« wird die »BR24 Rundschau«.

BR24 ist also künftig die Marke für alles, was Nachrichten- und Info-Angebote des BR betrifft: im Hörfunk, im Fernsehen, Online und in der App.

Laut BR bewerten 85 Prozent der bayerischen Bürger den Sender im Bereich der aktuellen Information als kompetent oder sehr kompetent. Ähnlich hoch ist demnach die Zahl derjenigen, die das Informationsangebot des BR als wichtig oder sehr wichtig für sich und für die Gesellschaft insgesamt bewerten. Aus dieser starken Position heraus soll nun BR24 schnell zur bekanntesten Informationsmarke Bayerns werden.

BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs: »Wir bleiben der bekannte verlässliche Partner der Menschen in Bayern. BR24 bietet weiterhin exzellente Recherchen und in jeder Lage schnelle Information und Analysen. Gerade während der Pandemie haben Millionen Menschen unsere Angebote gesucht. Wir sehen uns daher bestätigt im Bemühen, für unser Publikum den besten Service zu bieten.«

BR-Chefredakteur Christian Nitsche: »BR24 bietet die wichtigsten Informationen für Bayern: Aus einer Hand kommen die bedeutendsten Entwicklungen aus dem Freistaat und aus aller Welt. BR24 ist ein Full-Service-Angebot, dem das Publikum vertrauen kann. Dafür bündeln wir unsere Kräfte.«

Neubau und zentraler Newsroom ziehen sich noch

Derzeit entsteht auf dem BR-Gelände in München-Freimann ein Gebäude, das auch einen neuen zentralen, trimedialen Newsroom beherbergen soll, aus dem dann die BR24-Redaktionen gemeinsam alle Plattformen bedienen können. Das neue Gebäude soll 2024 in Betrieb gehen und wird dann auch räumlich das neue Nachrichten- und Infokonzept des Senders optimal umsetzen.

Der Newsroom wird also zentraler Teil des künftigen »Aktualitätenzentrums und Wellenhauses« des BR sein, das Gebäude misst insgesamt rund 190 m Länge und 70 m Breite.

Laut ursprünglicher Planung hätte das Gebäude ab 2022 in die Nutzung gehen sollen. Das Richtfest fand 2019 statt, mittlerweile geht der Sender davon aus, dass das Gebäude erst ab 2024 vollständig nutzbar sein werde. Erst dann können alle aktuell schon gemeinsam unter der BR24-Dachmarke arbeitenden Einheiten des BR auch in einem gemeinsamen Gebäude zusammengeführt werden.