Studio Babelsberg: jetzt offiziell Teil des Cinespace-Netzwerks

Nun ist alles amtlich: Studio Babelsberg ist Teil des Cinespace-Netzwerk — und nun beginnt die Integration.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Studio Babelsberg AG und einer Tochtergesellschaft von Cinespace Studios ist nun ins Handelsregister eingetragen und wirksam.

Mit der Eintragung des Vertrags, dem die Hauptversammlung der Studio Babelsberg AG am 31. März 2023 zugestimmt hatte, kann nun die Integration von Studio Babelsberg in das Cinespace-Netzwerk beginnen.

Der Vertrag ermöglicht eine engere Zusammenarbeit, einen offenen Austausch sowie besseren Zugang zu Ressourcen für beide Unternehmen. Im Ergebnis soll ein erstklassiges Netzwerk von Produktionsstätten entstehen, das sich durch lokale Expertise und globale Reichweite auszeichnet, so die Unternehmen. Als Teil des Cinespace-Netzwerks ist Studio Babelsberg AG aus Sicht der Studios hervorragend positioniert, um ihr Wachstum zu beschleunigen und ihr Geschäft auch jenseits der Spielfilmproduktionen zu erweitern.

Ashley Rice, President und Co-Managing Partner, Cinespace Studios: »Der Vertrag ist ein Meilenstein in der Integration von Studio Babelsberg in die globale Produktionsplattform von Cinespace Studios. Wir respektieren und schätzen die Historie des Studios und des Produktionsstandortes in Babelsberg. Unser Ziel ist es, die Geschäftsaktivitäten beider Unternehmen unter einem Dach zu koordinieren, um die weitere Entwicklung des Studios sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene zu fördern und Film-, Streaming- und Fernsehproduktionen auf Weltklasseniveau anzuziehen. Wir freuen uns darauf, unsere Ressourcen zu bündeln, um Studio Babelsberg in seine nächste Wachstumsphase zu führen.«

Andy Weltman, Co-CEO Studio Babelsberg AG: »Cinespace und Studio Babelsberg verbindet das Engagement für ihre Mitarbeiter und die Leidenschaft für die Produktion von Filmen und Serien für den deutschen und internationalen Markt. Auch wenn die weiterhin fortdauernden Streiks der Drehbuchautoren- und Schauspielergewerkschaften in den USA die Unterhaltungsindustrie weltweit vor große Herausforderungen stellen, blicken wir insgesamt positiv in die Zukunft. Wir sind überzeugt, dass Studio Babelsberg als Teil des Cinespace-Netzwerks nachhaltig erfolgreich sein wird.«

Die Cinespace Studios sind mit insgesamt 86 Studiohallen in Chicago, Toronto und nun auch Deutschland (über Studio Babelsberg) einer der größten Studiobetreiber der Welt. Cinespace ist im Besitz von TPG Real Estate Partners, der Immobilien-Investmentplattform des alternativen Vermögensverwalters TPG. TPG blickt auf eine lange Historie an Partnerschaften mit innovativen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zurück, um sie bei ihrem Wachstum zu unterstützen.