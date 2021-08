Maier Bros: Film-Equipment grüner transportieren

Maier Bros. stellt seinen Fuhrpark um, um seine Umweltbilanz zu verbessern.

Können Filmproduktionen »grün« werden? Zumindest können sie »etwas grüner« werden — und der Filmgeräteverleih Maier Bros mit Hauptstandort Köln und vier weiteren Standorten will nicht einfach warten, sondern aktiv werden. Aktuell investierte die Maier Bros. GmbH in einen grüneren Fuhrpark und schaffte sechs Lkws in den Gewichtsklassen 7,2 und 12 t an, die mit Gas fahren. Die neuen Fahrzeuge werden mit Natural Gas (CNG) betrieben und sind ab sofort einsatzbereit.

Einer der CNG-Lkw mit 7,2 t ist bereits seit April 2021 im Einsatz und fährt aktuell bei der Produktion »Sonne und Beton« der Seven Elephants das Kamerabühnen-Equipment. Zuvor hat er sich schon bei den Produktionen »Eingeschlossene Gesellschaft« von Bantry Bay und dem Tatort »Angst und Gier« von Unafilm im täglichen Einsatz bestens bewährt, erläutert Maier Bros.

»Seit Jahren waren wir mit unserem Anliegen, CNG-Lkw mieten zu wollen, bei unseren Autovermietungen vorstellig. Nachdem man dort unserem Wunsch nicht nachgekommen ist, haben wir die Sache nun selbst in die Hand genommen. Zwar wird ein CNG-Motor ebenfalls mit einem Verbrennungsmotor angetrieben, dennoch fällt die Umweltbilanz deutlich günstiger aus. Wir wollen schon jetzt etwas tun und nicht warten, bis in weiterer Zukunft entsprechende Elektro- oder Hybrid-Lkw verfügbar werden, erläutert Geschäftsführer Niels Maier die Entscheidung.

Auch in anderen Bereichen ist Maier Bros. ein Unternehmen, das seit 1989 als Full-Service-Rental mit Schwerpunkten auf Licht- und Kamerabühnen-Equipment für qualitativ hochwertige Kinofilm-, TV- und Werbefilmproduktionen arbeitet, in puncto ökologischerer Filmproduktion aktiv: So hat das Unternehmen mit dem MB-Filmhybrid 100 ein Generatorfahrzeug im Verleih (Meldung), aber auch im Funkbereich und anderen Spezialentwicklungen, die den Arbeitsablauf am Set optimieren, bis hin zum ökologischen Bounceboard als Styro-Ersatz (Meldung).