Qvest Gruppe positioniert sich neu

Erweitertes und global verfügbares Leistungsportfolio, neue Märkte, klare Fokussierung auf Kundenbedürfnisse: Qvest positioniert sich neu.

Unter dem Motto »Experience the Next« will Qvest seine Kunden in den Bereichen Strategie, Organisation, Technologie und Change unterstützen und positioniert sich entsprechend. Neben seiner Stellung als Consultant und Systemarchitekt in der Medienbranche hat Qvest sein Leistungsspektrum mittlerweile deutlich ausgeweitet und begleitet seine Kunden in unterschiedlichsten Branchen bei komplexen Projekten im Kontext der Digitalen Transformation. Mit seiner Philosophie will Qvest dabei völlig neue Kundenerlebnisse ermöglichen – entwickelt für Menschen und durch Technologie inspiriert. Dies wird auch unterstrichen durch den noch prägnanteren Namen Qvest sowie einen neuen Markenauftritt.

Mit mittlerweile mehr als 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Qvest an 20 internationalen Standorten auf vier Kontinenten vertreten. Die teils langjährigen Projektpartner auf Kundenseite profitieren dabei von der Expertise der beispielsweise über 300 Business-, Change-, Tech- und Media-Consultants sowie ebenso vielen spezialisierten Software-Developern, die neben den über 100 versierten Planungs-, Integrations- und Service-Spezialistinnen und -Spezialisten den Großteil des Qvest Teams bilden.

»Qvest steht für Expertise, Experience und Exzellenz«, sagt Peter Nöthen, CEO von Qvest. »Wir sind der verlässliche Wegbereiter und Wegbegleiter bei den Herausforderungen der Digitalen Transformation und darüber hinaus. Mit dem gezielt verstärkten und erweiterten Leistungsportfolio bietet in dieser Konsequenz nur Qvest seinen internationalen Kunden ganzheitliche Lösungen an. Qvest ermöglicht somit Unternehmen und Organisationen, das Momentum der Digitalen Transformation optimal für sich zu nutzen. Wir nennen das: ‚Experience the Next.‘«

Der neue Marken-Claim »Experience the Next.« fasst die neue Qvest-Philosophie zusammen. Denn die Synergien in der Beratung für Innovation und Transformation sowie im Design, der Entwicklung, Umsetzung und Implementierung von Digital- und Technologielösungen ermöglichen es Kunden von Qvest, maximale unternehmerische Elastizität für die organisatorischen und technologischen Herausforderungen von morgen zu erlangen. Um Kunden diese neuen Erlebnisse und Erfahrungen zu ermöglichen, nutzt Qvest seine fünf Expertise-Felder: Strategy & Design, Build & Delivery, Software Development, Products & Solutions sowie Managed Technology.

Die Namensänderung markiert keineswegs eine Abkehr vom Mediensektor, sondern schafft eine gemeinsame Identität der schnell wachsenden Unternehmensgruppe, die zunehmend auch Kunden in neuen Branchen und Märkten betreut. »Qvest versteht sich als Marke, die Synergien und Qualitäten der besten Firmen unter einem Dach vereint. Folglich ist die Namensänderung ein konsequentes Zeichen unserer Markenentwicklung. Das neue Branding spiegelt ebenso die kulturelle Diversität der mehr als 950 weltweiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider und vereint außerdem die klare Struktur sowie das dynamische Mindset unseres auf die Zukunft ausgerichteten Unternehmens«, so Björn Korb, Head of Marketing bei Qvest.

Die Qvest Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Seit 2016 sind insgesamt zehn neue Standorte hinzugekommen mit kontinuierlichem, weltweitem Wachstum. Zwischen 2018 und 2021 wurden außerdem Übernahmen und Investitionen in die folgenden Unternehmen getätigt: HMS media solutions (2018), dimensional und OnPrem Solution Partners, USA, (beide 2020) sowie in 2021 in die deutschen Unternehmen Tarent und Macc.