Arri veräußert Postproduktion und Filmvertrieb an SL-Gruppe

Nun doch: Arri trennt sich vom Postproduktionsgeschäft und Filmvertrieb und verkauft die Bereiche mit sofortiger Wirkung an die SL Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft mbH von Dr. Stefan Laucher.

Nun trennt sich die Arri-Gruppe doch von dem Firmenteil, der früher Arri Media hieß. Aktuell nannte das Unternehmen diesen Firmenteil Media Services, er ist überwiegend auf Deutschland fokussiert und im Postproduktionsgeschäft sowie im Filmvertrieb aktiv. Die in der Media Services GmbH gebündelten Aktivitäten wurden mit sofortiger Wirkung an die SL Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft mbH von Dr. Stefan Laucher verkauft.

Ursprünglich wollte Arri seine Postproduktionssparte Arri Media zum 1. März 2021 an die Seal-Gruppe verkaufen, aber dieser Deal war gescheitert (siehe Meldung). Arri Media war also auch nach dem 1. März 2021 wieder Teil der Arri-Gruppe und dort in Form der Media Services GmbH organisiert. Nun also wurde die Media Services GmbH an die SL Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft mbH verkauft.

Firmensitz der Media Services GmbH bleibt die Türkenstraße 89 in 80799 München, also im früheren Stammsitz der Arri Gruppe. Markus Zeiler übergibt die Geschäftsführung an Josef Reidinger. Der zuvor als Arri Media International bekannte Filmvertrieb heißt künftig The Playmaker Munich.

»Mit dem neuen Eigentümer stehen das Postproduktionsgeschäft und der Filmvertrieb auf einem stabilen Fundament. Unser oberstes Ziel war es immer, für alle Kunden, das Unternehmen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine nachhaltig positive Perspektive zu schaffen. Wir wissen die Media Services GmbH nun in guten Händen«, erklärt Arri-Vorstand Markus Zeiler und »dankt dem gesamten Media-Team für die hohe Leistungsbereitschaft, herausragenden Erfolge und die vielen schönen Erinnerungen.«

Dr. Stefan Laucher, geschäftsführender Gesellschafter der SL Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, ergänzt: »Das Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Ruf und eine herausragende Marktstellung im deutschen Markt. Dies ist der Verdienst der engagierten und talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Media Services GmbH. Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Zukunft.«

»Auch in der neuen Konstellation können sich langjährige und künftige Kunden mit ihren Projekten auf hohe Qualität und Serviceorientierung verlassen«, betont Josef Reidinger, Geschäftsführer der Media Services GmbH und seit 2011 Geschäftsführer der Arri Media GmbH. Und weiter: »Mit unseren hochspezialisierten, erfahrenen Teams, modernster Technik, skalierbaren Prozessen und stabiler finanzieller Basis sind wir uns sicher, gemeinsam mit unseren Kunden im derzeit positiven Marktumfeld weiter erfolgreich zu agieren.«

Das operative Geschäft der Media Services GmbH wird nahtlos mit den bestehenden Kompetenzteams weitergeführt. Alle bereits vereinbarten oder besprochenen Leistungen werden in vollem Umfang erbracht. Kunden profitieren auch künftig von allen kreativen und technischen Dienstleistungen rund um die Filmproduktion auf höchstem Niveau.

Weitere Infos zum Erwerber

Dr. Laucher ist als Director bei Nordwind Capital tätig, einem Unternehmen aus dem Bereich Venture Capital und Private Equity. Vorher war er für den Finanzdienstleister Morgan Stanley aktiv. Auch in anderen Unternehmen ist er engagiert. Die SL Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, die nun die Postproduktion und den Filmvertrieb von Arri und zuvor schon den Ludwig Kameraverleih (Meldung) übernommen hat, ist ein Privatunternehmen von Dr. Laucher.