EVS erweitert Führungsteam

Alex Redfern und Xavier Orri steigen innerhalb von EVS ins Führungsteam auf.

EVS hat Alex Redfern zum Chief Technology Officer (CTO) und Xavier Orri zum Executive Vice President (EVP) Operations & Projects befördert. Sie sollen die Entwicklung, die Bereitstellung und den Support von EVS-Lösungen und -Dienstleistungen weiter verbessern.

Diese neuen Ernennungen und Ergänzungen des EVS-Führungsteams erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem EVS nach Firmenangaben die nächste Wachstumsphase einleitet und sich auf die Durchführung wichtiger Projekte im Jahr 2022 vorbereitet — darunter einige Großveranstaltungen im internationalen Sportkalender.

Als CTO wird Alex Redfern das Forschungs- und Entwicklungsprogramm von EVS leiten und die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen für die Kunden beaufsichtigen, während er gleichzeitig sicherstellen soll, dass die Technologieinvestitionen mit den Geschäftszielen des Unternehmens in Einklang stehen. Als neues Mitglied des Führungsteams wird er auch eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung der technologischen Vision und Strategie von EVS auf globaler Ebene spielen.

Da er seit mehr als 15 Jahren für EVS tätig ist, bringt er umfangreiche Kunden-, Produkt- und Geschäftskenntnisse in diese Position ein. Er ist britischer Staatsbürger und trat als Technical Support Engineer in das Unternehmen ein. Später übernahm er die Rolle des VP Presales und arbeitete eng mit den Kunden von EVS in den wichtigsten Gebieten zusammen und unterstützte sie bei der Produktion von Großveranstaltungen. Dank seiner praktischen Erfahrung leitete er 2020 erfolgreich das globale EVS Consultancy Services Team von Solutions Architects, das sich auf die Entwicklung wichtiger workflow- und kundenorientierter Lösungen konzentriert.

Als EVP Operations & Projects soll Xavier Orri weiterhin die Implementierung und den Einsatz der EVS-Lösungen weltweit beaufsichtigen und die Kundenzufriedenheit durch die Entwicklung von Support- und Professional Services fördern. Seine Anwesenheit im EVS-Führungsteam soll entscheidend dazu beitragen, die Sichtbarkeit der kundenorientierten Abläufe bei EVS zu verbessern und sicherzustellen, dass der kundenorientierte Ansatz des Unternehmens in alle Entscheidungen einfließt. Bevor er 2020 als SVP Operations & Projects zu EVS kam, arbeitete Xavier in verschiedenen Technologieunternehmen im Bereich Broadcasting, darunter das Satellitenkommunikationsunternehmen ST Engineering iDirect (ehemals Newtec), wo er Positionen mit zunehmender Verantwortung im Projektmanagement und in der Entwicklung von Kundenlösungen innehatte. Dank seines starken technischen Hintergrunds konnte er im Laufe seiner Karriere viele komplexe Projekte begleiten. Xavier ist spanischer Staatsbürger.

Serge Van Herck, CEO von EVS, kommentiert: »Ich freue mich sehr, dass Alex und Xavier unserem EVS-Führungsteam beitreten. Ich vertraue darauf, dass ihre vorausschauende Perspektive und ihre Erfahrung das Bewusstsein für die Bedürfnisse und Anliegen unserer Kunden auf allen Ebenen des Unternehmens weiter schärfen und uns helfen werden, große Schritte in Richtung unseres ehrgeizigen Wachstumsziels zu machen.«