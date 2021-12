Riedel baut Führungsteam aus

Mit drei Management-Teams und agileren Organisationseinheiten schafft Riedel eine neue Unternehmensstruktur.

Im Rahmen seiner globalen Wachstumsstrategie etabliert Riedel eine erweiterte Management-Struktur aus erfahrenen Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 formiert sich die Riedel Gruppe künftig in drei Divisionen: Während Rik Hoerée und Lutz Rathmann als CEOs die Geschäftsfelder Product Division und Managed Technology übernehmen, bildet die Riedel Networks GmbH mit ihrem Geschäftsführer und CEO Michael Martens die dritte Säule der Gruppe.

Riedel-Group-CEO Thomas Riedel stärkt durch diesen strategischen Schritt weiter die einzelnen Bereiche. Er selbst wird sich so in Zukunft noch intensiver der Unternehmensentwicklung, sowie dem Ausbau des globalen Netzwerks und der strategischen Partnerschaften widmen. Gemeinsam mit dem für Finanzen, Personal und IT zuständigen CFO Frank Eischet wird Thomas Riedel die Doppelspitze der Riedel Gruppe bilden.

»Gerade das letzte Jahr hat uns Zeit dazu gegeben, durchzuatmen und vieles zu reflektieren. Wir haben erkannt, dass wir noch mehr verändern müssen, um unser starkes Wachstum nachhaltig zu sichern«, so Thomas Riedel. »Wir haben uns in den letzten Jahren stark entwickelt, und auch 2021 hat unsere Erwartungen übertroffen. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Führungsebene breiter aufzustellen. Diese Neuordnung schafft die Basis dafür, sowohl die heutigen als auch die zukünftigen Herausforderungen an unser Geschäft zu meistern und aus eigener Kraft signifikant weiter zu wachsen.«

Mit den drei Management-Teams will Riedel eine dynamische wie leistungsfähige Unternehmensstruktur schaffen.

Riedel-CSO Martin Berger hat diesen Entwicklungsschritt des Unternehmens nachhaltig und mit aller Konsequenz vorangetrieben und dem Unternehmen damit eine gute Ausgangsposition für die Zukunft gesichert. Zum 1. Januar 2022 wird Berger sich aus der Geschäftsführung zurückziehen.

»Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in den eigenen Reihen erstklassige Führungskräfte entwickelt haben, die wir im Unternehmen nun für die nächste Wachstumsphase in eine größere Verantwortung bringen«, so Martin Berger. »Es war wichtig und richtig, Teil dieser Aufbauarbeit und dieses Wandels zu sein.«

Thomas Riedel fügt hinzu: »Ich freue mich sehr, dass wir Martin, der künftig mehr Zeit für seine privaten Ziele finden möchte, dafür gewinnen konnten, uns auch weiterhin beratend zur Seite zu stehen.«