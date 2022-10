Studio Babelsberg: Treasure of European Film Culture

Studio Babelsberg wurde von der Europäischen Filmakademie in die Liste der »Treasures of European Film Culture« aufgenommen.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurde auf dem Studiogelände in Potsdam-Babelsberg eine Ehrenplakette enthüllt, die Studio Babelsberg als »Treasure of European Film Culture« kenntlich macht.

In Anwesenheit von Matthijs Wouter Knol, CEO der European Film Academy, und Dieter Jetschmanegg, Dezernent für Zentrale Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, würdigten die geladenen Gäste das traditionsreiche Studio Babelsberg, das in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag feiert.

Hierzu sagte Christoph Fisser, Mitglied des Vorstands der Studio Babelsberg AG: »Wir bedanken uns herzlich bei der European Film Academy für die Würdigung dieses besonderen Standortes. Seit 110 Jahren ist Babelsberg ein unverzichtbarer Punkt auf der Karte der europäischen Filmlandschaft. Unzählige Filmschaffende, Regielegenden und Schauspielgrößen haben hier unvergessliche ‚Schätze der europäischen Filmkunst‘ kreiert. Die Auszeichnung von Studio Babelsberg als ‚Treasure of European Film Culture‘ soll für uns sowie alle wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Akteure auch ein Ansporn für die Zukunft sein, den Filmstandort zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln.«

Matthijs Wouter Knol, CEO und Director der European Film Academy: »Wir freuen uns ganz besonders, mit Studio Babelsberg als erstem ‚Treasure of European Film Culture‘ in Deutschland einen Ort zu würdigen, der so eng mit den Anfängen der europäischen Filmkultur verknüpft ist. Hier wurden nicht nur unvergessliche Welten erschaffen, die aus der europäischen Filmgeschichte nicht wegzudenken sind. Auch heute bleibt Babelsberg ein Ort, der kreative Filmschaffende aus ganz Europa und der Welt mit modernster Technik und Ausstattung anzieht. Immer wieder entstehen hier großartige filmische Werke, die das Publikum und die Kritik gleichermaßen faszinieren.«

Mit der Initiative »Treasures of European Film Culture« zeichnet die Europäische Filmakademie Orte aus, die den europäischen Film repräsentieren — Orte von historischer Bedeutung, die nicht nur heute, sondern auch für kommende Generationen erhalten und geschützt werden sollen. Aktuell umfasst diese Liste 35 Orte mit symbolischer Bedeutung für das europäische Filmschaffen.