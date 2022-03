MRMC: Kelly leitet Bereich Broadcast Products

MRMC hat Graeme Kelly als Leiter des Bereichs Broadcast Products ernannt.

Graeme Kelly, der zuvor bei Grass Valley in leitenden Positionen im Bereich Engineering und Management tätig war, ist neuer Leiter des Bereichs Broadcast Products bei Mark Roberts Motion Control (MRMC).

»Die Branche verändert sich ständig aufgrund des technologischen Fortschritts und der cleveren Anwendung dieser Technologie durch Ingenieur- und Designteams, die bei der Forschung, Entwicklung und Markteinführung zusammenarbeiten«, sagt Graeme Kelly. »Ich freue mich sehr darauf, nun einem Unternehmen beizutreten, das bei der Ausweitung der Technologie auf Live-Übertragungen an vorderster Front steht, und meine Kollegen bei MRMC dabei zu unterstützen, neue Produkte und Dienstleistungen zu inspirieren und innovativ zu gestalten.«

»Ich freue mich sehr, Graeme im MRMC-Team und unserer expandierenden Broadcast-Abteilung willkommen zu heißen«, kommentiert Paddy Taylor, Head of Broadcast bei MRMC. »Seine Leidenschaft für Produkte und sein technisches Fachwissen sind für alle sichtbar, und ich weiß, dass unser Streben nach Spitzenleistungen mit Graeme an Bord nur neue Höhen erreichen kann.«

Vor seiner neuen Tätigkeit für MRMC war Graeme Kelly seit über einem Jahrzehnt bei Grass Valley tätig und arbeitete dort an der Spitze des branchenweiten Übergangs von SDI zu IP. Er kam 2011 als Principal Engineer in die Routing Group und trug zu Architektur, Hardware und FPGA-Designs der äußerst erfolgreichen Sirius-Routing-Reihe von GV bei. Er leitete das Team innerhalb von GV, das sowohl an SDI- als auch an IP-interfaced Multiviewern arbeitete, und half der MV-8 Serie dabei, ein Eckpfeiler von GV’s Live Production Business zu werden, und als Senior Manager übernahm er auch die Verantwortung für die software-definierte Kaleido IP Multiviewing Plattform.

Ausgestattet mit einem Master-Abschluss in Elektronik und Physik von der Universität Glasgow, begann Graeme seine Karriere bei Snell & Wilcox als Design-Ingenieur und bekleidete verschiedene Design- und technische Positionen bei einer Reihe von Broadcast-Unternehmen wie Gennum, Sigma Designs und Vutrix, bevor er zu Grass Valley kam.

Er wird all diese umfangreichen Erfahrungen bei MRMC einbringen und mit Paddy Taylor, Head of Broadcast bei MRMC, und dem Broadcast-Team zusammenarbeiten.

Die Broadcast-Abteilung von MRMC entwickelt und vermarktet eine Reihe von ferngesteuerten Kameralösungen, die von Studios bis zu Live-Sportproduktionen reichen. Dazu gehören unter anderem PTZs und Robotik-Pods, Echtzeit-Schwenkbalkensteuerungen und Software für die automatische Spielerverfolgung bis hin zur automatischen Kameraverfolgungslösung Polymotion Chat (Meldung).