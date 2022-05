VPS und MOO geben Joint Venture bekannt.

Mit der strategischen Partnerschaft von VPS Media und MOO Video Productions entsteht die »Cinematic Multicam Production Group« – mit der größten Kapazität für Multikamera-Produktionen mit Arri-Cinema-Kameras im deutschsprachigen Raum.

VPS, die Pioniere im Bereich Arri Multicam aus dem Odenwald, und MOO, die Berliner Spezialisten für mobile Regielösungen, können mit dem Zusammenschluss zukünftig Produktionen mit bis zu 24 Arri Kameras in UHD und HDR anbieten. Dafür stehen sowohl Fly-Pack-Systeme als auch zwei kompakte Übertragungswagen zur Verfügung.

Der Technik-Equipment-Park umfasst Arri Amira, Alexa Mini und Alexa Mini LF sowie ein umfangreiches Angebot an Anamorphoten, S35 Cine- und Vollformat Optiken, die mit Motoren für Multikamera-Produktionen vorbereitet sind. Spezialequipment auf Arri-Basis wie Kran, Drohne, Steadicam, CableCam, Motioncontrol und Funksysteme runden das Equipment-Portfolio für cinematische Produktionen ab.

»Mit MOO Video Productions haben wir einen Partner gewonnen, der seit mehr als 15 Jahren Erfahrungen mit Mehrkameraproduktionen sammeln konnte.

Durch die Zusammenarbeit stärken wir zum einen die Standorte Berlin, Hamburg und Leipzig, fördern unsere grüne Produktionsweise und bieten unseren Kunden noch mehr großartige Möglichkeiten. Zum Beispiel können unsere Ü-Wagen auch für die Spielfilm-, Serien- und Werbefilm-Produktion eingesetzt werden. Gemeinsam mit unserem Know-how der vergangenen 23 Jahre ergeben sich Synergien und ein Qualitätsniveau, das neue Maßstäbe setzt«, urteilt Andreas Schech, CEO von VPS Media.

Das Arri Cinematic Multicam-System ermöglicht Live-Produktionen im Kinolook in Broadcastumgebungen. Alle Signale werden via Glasfaser an eine Regie übertragen und können dort überwacht, live geschnitten und aufgezeichnet werden.

»Beim Arri Multicam-System und den Amira-Live-Kameras profitieren Produktionen sowohl vom cineastischen Arri-Look als auch den gewohnten Workflows. Die Broadcast-Spezialisten VPS und MOO unterstützten uns ganz wesentlich in der Weiterentwicklung und Etablierung dieser einzigartigen, aber kompakten Lösung. Gemeinsam bieten wir unsere Expertise gebündelt und optimal abgestimmt an. Wir freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit – und auf atemberaubende Bilder von weiteren, spannenden Produktionen«, sagt Thomas Stoschek, Sales Manager Camera Systems Arri.

Über die Bereiche szenische Produktion und virtuelle Produktion hinaus gewinnen großformatige Sensoren zunehmend auch im TV- und Event Bereich an Bedeutung.

Das Arri Multicam-System wird den gestiegenen Anforderungen an Kamera und Sensoren im Zusammenspiel mit großen LED Flächen bei Live-Veranstaltungen ohne Probleme gerecht. Zudem trägt das System den veränderten Sehgewohnheiten von Konsumenten Rechnung, die unter anderem durch immer hochwertigere Eigenproduktionen von Plattformbetreibern wie Amazon oder Netflix anspruchsvoller geworden sind.

»Das Arri-Multicam-System ist aus unserer Sicht die professionelle Antwort auf die steigende Nachfrage nach Großformat-Sensor-Kameras für den Live-Betrieb.

Wir sind sehr glücklich, unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit VPS auch für Produktionen mit zehn und mehr Kameras ausreichende Ressourcen bieten zu können. Insbesondere Konzertaufzeichnungen und ähnlich emotionale Live-Formate werden von dem einzigartigen Look profitieren«, resümiert Stephan Thomsen, Managing Partner MOO Video Productions.