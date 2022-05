60 Jahre Audio-Technica

Vor sechzig Jahren stellte Gründer Hideo Matsushita seinen ersten Phono-Tonabnehmer AT-1 vor – und startete das Unternehmen Audio-Technica.

Der japanische Hersteller Audio-Technica bleibt bis heute dem Grundsatz treu, die Schönheit und Wärme analoger Musik mit hochwertiger Technik zu vermitteln.

»Im Mittelpunkt unserer tontechnischen Entwicklungen stand immer der Mensch, und nach wie vor schätzen und genießen wir analoge Audiogeräte — ungeachtet der rapiden Veränderungen, die wir im Laufe der Zeit erlebten«, erklärt das Unternehmen aus Anlass des 60. Jubiläums.

Hideo Matsushita wurde durch die emotionalen Reaktionen der Besucher sogenannter »Schallplattenkonzerte« während seiner Zeit im Tokioter Bridgestone Museum of Art angeregt, mehr Menschen die Schönheit und Wärme analoger Musik nahezubringen. In einem kleinen Apartment in Tokio begann er mit der Entwicklung von Phono-Tonabnehmern und gründete die Firma Audio-Technica. Seine ersten beiden Produkte, AT-1 und AT-3, waren sehr erfolgreich, so dass Matsushita seine Geschäftstätigkeit schon bald erweitern konnte. Den Hauptsitz des Unternehmens verlegte er nach Machida, wo Audio-Technica auch heute noch ansässig ist.

Seit 1974 bietet Audio-Technica auch Kopfhörer an, und 1978 kamen Mikrofone dazu. »Zentrales Element jedes Produkts ist die Umsetzung feinster Schwingungen in hochwertigen Klang, sowohl bei der Aufnahme als auch beim Abhören und Genießen«, betont die Firma.

1993 übernahm Kazuo Matsushita, Hideos Sohn, als Präsident die Unternehmensleitung. Er eröffnete Niederlassungen auf der ganzen Welt und entwickelte legendäre Produkte wie die modernen Tonabnehmer aus der VM-Serie, die ATH-M50x-Kopfhörer sowie das Mikrofon AT2020.

Das 60. Firmenjubiläum begeht Audio-Technica weltweit mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto »Analoge Erlebnisse«. Präsident Kazuo Matsushita: »Es ist uns eine Ehre, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit hochwertiger Audiotechnik zu bereichern. Was mit einer simplen akustischen Schwingung, einer subtilen Bewegung beginnt, wird zu einer emotionalen Verbindung – beim genussvollen Hören eines Albums genauso wie beim Teilen von Audioprojekten mit der ganzen Welt.«

Produkte von Audio-Technica werden bei Live-Events und TV-Produktionen, in Studios und Privathaushalten auf der ganzen Welt eingesetzt.