Premiere: Euro Cine Expo in München

Am 1. und 2. Juli 2022 findet erstmals die Euro Cine Expo statt, eine neue europäische Veranstaltung für die Kino-, Film- und TV-Produktionsbranche.

Mit der Euro Cine Expo soll in München eine neue europäische Veranstaltung etabliert werden, die sich speziell an die Film- und TV-Produktions-Branche wendet. Organisiert wird dieses Event von SCS, den Veranstaltern, die auch die britische BSC ausrichten. Diese britische Veranstaltung hatte sich in den vergangenen Jahren zur erfolgreichen Messe für die Film- und TV-Branche in UK und durchaus auch mit Strahlkraft für Europa entwickelt. Sie stieß sowohl bei Ausstellern wie auch bei Besuchern auf sehr großen Anklang.

Einige Hersteller und Zulieferer, die bei der BSC regelmäßig ausgestellt hatten, fanden das Konzept und die Umsetzung dieser Veranstaltung sehr gut und passend — weil sie eben als Aussteller und Besucher positive Erfahrungen damit gemacht hatten. Sie wandten sich daher an die Organisatoren der BSC mit dem Vorschlag, deren erfolgreiches Konzept auch in München in einem europäischen Rahmen umzusetzen. So entstand schon 2020 die Idee zur Euro Cine Expo. Damals konnte die Veranstaltung aufgrund der Pandemie aber nicht stattfinden, nun wird das ursprüngliche Konzept aber umgesetzt, und zwar am 1. und 2. Juli 2022. Die Euro Cine Expo wird auf dem Veranstaltungsgelände MotorWorld im Zenith in München realisiert.

Die Euro Cine Expo ist letztlich inhaltlich wie auch terminlich eine Alternative zur Cinec — und das ist natürlich kein Zufall: Etliche Hersteller fanden nämlich den geplanten Cinec-Termin im September als äußerst unglücklich. Direkt nach der IBC in Amsterdam auf der Cinec in München auszustellen, das ist für viele Hersteller eben ein Kraftakt, der sie überfordert.

Ob es, generell betrachtet, passend und sinnvoll ist, die Cinec auch wieder parallel zum Oktoberfest stattfinden zu lassen, das wird schon seit Jahren kontrovers diskutiert: Lockt dieser Freizeitaspekt mehr Besucher einer solchen Fachmesse an, oder schrecken die während des Oktoberfests exorbitanten Hotelpreise weiter angereiste Gäste eher ab? Ist es sinnvoll, bei Messe-Besuchern wie auch bei Ausstellern auch noch tiefe Löcher ins Reisekostenbudget zu reißen — zumal die reinen Ausstellungskosten ja auch nicht unwesentlich sind? Wird die Cinec damit nicht eher auf ein Regional-Event geschrumpft, statt europäische oder internationale Fachbesucher und Aussteller anzulocken?

Unmut war in früheren Jahren auch immer wieder in Bezug auf das Seminar- und Workshop-Programm der Cinec zu hören: Über modernere, attraktivere Formate und Inhalte berichteten viele Fachbesucher eben vom Camerimage, von US-Veranstaltungen — oder eben der BSC.

Diese Gemengelage sorgte offenbar dafür, dass es nun mit der Euro Cine Expo eine Alternative zur Cinec gibt — auch weil etliche der Unterstützer der Euro Cine Expo sich ohnehin einen Neuanfang und frischeren Ansatz wünschen.

Diesen Neuanfang versprechen Rob und Claire Saunders, die Organisatoren der Euro Cine Expo. Sie haben demnach eine Veranstaltung mit Festivalcharakter entwickelt: An beiden Messetagen werden neueste Technologien präsentiert, weiter ist ein umfangreiches Programm mit Seminaren und Podiumsdiskussionen mit führenden Kameraleuten und weiteren Experten geplant — und begleitet wird das Ganze von diversen Networking-Veranstaltungen.

Schauplatz der Euro Cine Expo ist das Zenith in der MotorWorld in München. Als konkreter Veranstaltungsort dienen das Zenith, das Kesselhaus und der Kohlebunker, drei besondere Räumlichkeiten für Messe, Seminare und Networking-Veranstaltungen in München. Die neu eröffnete und renovierte MotorWorld, ein luxuriöses Hotel direkt vor Ort, sieben Restaurants und Bars und die Motorworld Experience runden das Angebot ab. Das sei die ideale Umgebung für die Kreativbranche, finden die Macher.

Der Zeitpunkt der Euro Cine Expo wurde laut Veranstalter bewusst auch in den gleichen Zeitraum gelegt, währenddessen das Filmfest München stattfindet (23.6. bis 2.7.2022), um hier weitere Synergien in der Branche zu fördern. Ob sich hier ein echtes Geben und Nehmen entwickelt, muss man abwarten, denn schließlich veranstaltet ja auch das Filmfest München selbst diverse Fachveranstaltungen und will im Rahmen seiner »Beergarden Convention« den Branchendialog intensivieren — aber eine Equipment-Ausstellung gibt es beim Filmfest ja nicht.

Mit etlichen Außenveranstaltungen wolle man auch das Sommerwetter nutzen, so die Veranstalter. Mit ausreichend Parkplätzen vor Ort und mehreren gastronomischen Einrichtungen, darunter auch eigenem Street-Food-Angebot der Euro Cine Expo, sollen Besucher und Aussteller die Messe bis weit in den Abend hinein genießen können.

Rob und Claire Saunders von SCS kommentieren: »Das Konzept der Euro Cine Expo hat lange auf sich warten lassen, und wir sind nun hocherfreut und überwältigt von der Unterstützung, die wir aus der Branche spüren. Was ursprünglich als lokale Veranstaltung begann, entwickelt sich nun zu einem Sommertreffen für die gesamte europäische Branche, und wir freuen uns sehr darauf, Kollegen aus ganz Europa zu empfangen.«

Sie ergänzen: »Wir wissen, dass die vergangenen zwei Jahre für alle hart waren, besonders hart aber für diese Branche — und besonders wurden auch die Möglichkeiten vermisst, sich auf persönlichen Veranstaltungen zu treffen. Wir freuen uns daher sehr, Besuchern und Ausstellern aus ganz Europa und darüber hinaus die Möglichkeit zu bieten, sich persönlich zu treffen, die neuesten Technologien zu präsentieren und wieder einmal wertvolle Erkenntnisse auszutauschen.«

Zahlreiche Medienpartner unterstützen und begleiten die Euro Cine Expo: film-tv-video.de ist einer davon und wird bei der Veranstaltung im Juli auch auf einem Stand vor Ort vertreten sein. Die Redaktion freut sich auf den Austausch mit Ausstellern und Besuchern.

Gemeinsam mit dem britischen Medienpartner »Cinematography World« entwickelten die Organisatoren der Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm: »Das Team von ‚Cinematography World‘ wird das Seminarprogramm kuratieren, um die Cinematography-Community zusammenzubringen, um Themen zu diskutieren, die die Branche heute betreffen, und um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Branche zu fördern. Außerdem wird Kaz Pearman von SCS als Gastgeber fungieren und Interviews mit marktführenden Experten führen, von denen viele als Podcasts verfügbar sein werden«, erläutern Rob und Claire Saunders.