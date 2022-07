Euro Cine Expo: Vielversprechende Premiere

Ein Rückblick der Euro Cine Expo in München: Besucher zufrieden, Aussteller überwiegend auch.

Anfang Juli fand erstmals die Euro Cine Expo statt, eine Filmtechnikmesse mit angegliedertem Vortragsprogramm. Inhaltlich deckte diese Messe den gleichen Themenbereich ab wie die Cinec, die unmittelbar nach der IBC im September stattfinden soll.

Da die Cinec im »kleinen Messezentrum« MOC in München durchgeführt werden soll, das in Laufentfernung vom Zenith, dem Ort der Euro Cine Expo liegt, entwickelte sich gleichsam ein Fernduell — denn eines ist klar: Zwei thematisch gleichartige Messen in München innerhalb von wenigen Monaten braucht wirklich keiner.

Was bot die Euro Cine Expo?

An zwei Messetagen präsentierten mehr als 100 Aussteller aus verschiedenen Ländern ihre neuesten Technologien aus dem Cine-Bereich. Die Ausstellung wurde ergänzt von einem umfangreichen Programm mit Seminaren und Podiumsdiskussionen.

Führende Kameraleute und Experten gaben dabei ihr Wissen an Interessierte weiter. Zwei Beispiele: Zu den Vortragenden gehörten der weltberühmte DoP Vittorio Storaro und DoP Armin Franzen. Franzen berichtete über die Arbeit bei der dritten Staffel von »Das Boot«, die in 8K gedreht wurde.

Laut Veranstalter hatten sich rund 2.800 Besucher bei der Euro Cine Expo registriert. Schauplatz der Euro Cine Expo war die Veranstaltungs- und Konzerthalle Zenith, in der angrenzenden MotorWorld wurden das Kesselhaus und der Kohlebunker für Seminare und Networking-Veranstaltungen genutzt.

Einige der angekündigten internationalen Aussteller waren nicht vor Ort, weil sie es aufgrund von Flugausfällen, Transport- und Zollproblemen nicht schafften, ihr Personal und Equipment zum Messeort zu bringen: die Auswirkungen der Covid-Pandemie waren vereinzelt durchaus noch zu spüren.

Besucher zufrieden, Aussteller überwiegend auch

Vermutlich waren nicht alle registrierten Besucher auch tatsächlich gekommen, überfüllt wirkte die Halle nicht. Aber die Besucher, mit denen film-tv-video.de sprechen konnte, waren von der Location angetan und mit dem Ausstellungsangebot zufrieden. Es waren tatsächlich auch überraschend viele internationale Gäste vor Ort.

In der Summe kann man sagen, dass die richtigen Besucher da waren – und im nächsten Jahr könnten es noch etwas mehr werden. Nahezu unisono hieß es, dass die erste Ausgabe dieser Messe ein vielversprechender Start war und dass sie im kommenden Jahr wieder dabei sein wollen.

Wie geht’s weiter?

Das kündeten die Organisatoren Claire und Rob Saunders nämlich an: Die Euro Cine Expo soll es im kommenden Jahr wieder geben, im ungefähr gleichen Zeitraum und am gleichen Ort. Die Veranstalter führten zur diesjährigen Euro Cine Expo aus, dass die Aussteller zum Timing, zur Location und zum »Look and Feel« sehr positives Feedback gaben. Die hohe Qualität der Besucher und den hohen Anteil internationaler Gäste betonten die Veranstalter und freuten sich, »dass die Aussteller wollen, dass es dieses Format weitergibt und dass es wachsen soll.« Für weiteres Wachstum gebe es in den anderen Hallen der MotorWorld noch Kapazität, ergänzten Claire und Rob Saunders und wiesen darauf hin, dass die Euro Cine Expo unabhängig sei und frei agieren könne: »Wir hoffen, dass hier ein ‚family network‘ in der Branche entsteht. Wir wollen ein fester Industrie-Event werden, wollen es schaffen, auf dem Kalender der Aussteller und Besucher zu einem festen Termin werden.«

Ist die Cinec tot?

Viele der Aussteller äußerten tatsächlich die Ansicht, dass mit dem nun erstmal umgesetzten Konzept der Euro Cine Expo die Cinec tot sei — aber natürlich muss man bedenken, dass Totgesagten nachgesagt wird, dass sie oft noch länger leben als erwartet. Ganz kampflos dürfte die Cinec ihr Terrain jedenfalls trotz schwacher Buchungszahlen nicht aufgeben – zumal es ihr auch gelungen ist, noch weitere bayerische Fördertöpfe anzuzapfen.

Ein Aussteller brachte den Unterschied zwischen Euro Cine Expo und Cinec auf diesen Nenner: »Die Cinec ist deutsch und unterliegt vielen Zwängen, die Euro Cine Expo ist internationaler und freier.« Es war klar, was ihm lieber war — aber mal sehen, was sich durchsetzen kann.

Weitere Inhalte zur Euro Cine Expo

In den kommenden Tagen wird film-tv-video.de noch Beiträge zu den bei der Euro Cine Expo ausgestellten Neuheiten ausgewählter Hersteller bringen.