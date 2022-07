Ufa erweitert internen Diversity Circle

Die Ufa hat die bestehenden Fokusthemen im internen Diversity Circle um den Bereich Alter ergänzt.

Als erstes deutsches Unterhaltungsunternehmen gab die Ufa 2020 bekannt, sich zu mehr Diversität vor und hinter der Kamera zu verpflichten. In diesem Frühjahr wurden die ersten On-Screen Diversity-Zahlen dazu veröffentlicht.

Der Fokus lag bislang auf vier Themenbereichen: Gender / Frauen, PoC (People of Color), LGBTIQ+ sowie Menschen mit Beeinträchtigung / Inklusion. Nun hat Ufa die Bestrebungen in Richtung mehr Diversität vor und hinter der Kamera auf einen weiteren Bereich ausgeweitet: Mit der neuen Patin Dorothea Goldstein, Ausführende Produzentin Ufa Fiction, rückt auch das Thema Alter in den Fokus.

Dorothea Goldstein, Ausführende Produzentin Ufa Fiction: »In unseren Entwicklungen geht es oft um das Thema Alter. Das reicht von einem Mangel an spannenden Rollen für Schauspielerinnen 50+ über den Wunsch nach komplexen Charakteren 70+ bis hin zu der Fragestellung, wie wir auch im höheren Alter unsere Arbeit vor und hinter der Kamera gestalten können. Ich freue mich, Teil des Diversity Circles zu sein und das neue Fokusthema voranzutreiben.«

Zudem hat Tobias Hött, Head of Casting Ufa Show & Factual, die Aufgabe des Paten für den Bereich LGBTIQ+ von Markus Schroth übernommen.

Diversity Circle Ufa

Der Ufa interne Diversity Circle wurde 2020 von Mitarbeiter:innen gegründet, um alle Aktivitäten rund um Diversität und Inklusion zu bündeln und fokussiert voranzutreiben und die Zielsetzung der Selbstverpflichtung zu erreichen. Der Circle besteht aus Patinnen und Paten zu den fünf Fokusthemen.

Gender / Frauen: Katja Bäuerle, Creative Responsibility Manager, Ufa und Johanna Langhof, Head of Internal Communications, Ufa

PoC (People of Color): Juliana Maug, Story Editorin & Diversity Manager, Ufa Serial Drama

LGBTIQ+: Tobias Hött, Head of Casting, Ufa Show & Factual

Menschen mit Beeinträchtigung / Inklusion: Jeannette Venzke, HR-Manager & Inklusionsbeauftragte, Ufa

Alter: Dorothea Goldstein, Ausführende Produzentin, Ufa Fiction