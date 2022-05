News: Kurz und knackig – KW 19/2022

Beim Recht auf schnelles Internet sehen sich die Sat-Anbieter zugunsten der Glasfaser ausgeschlossen, so sieben Verbände. Die vom Bund definierten Bandbreiten (10 Mbit/sec down; 1,7 Mbit/sec up) seien nicht das Problem. Über geostationäre Satellit sei die geforderte Latenz von 150 Millisekunden allein aufgrund der Entfernung vom Boden nicht zu erreichen; mindestens 300 ms seien erforderlich.