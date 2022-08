News: Kurz und knackig – KW 33/2022

Für den Michael Ballhaus-Preis für KameraabsolventInnen beim wichtigsten Nachwuchspreis First Steps wurden Christoph Philipp Gehl (»Mensch Horst«), Antonia Pepita Giesler (»Schwarmtiere«, beide Filmuni Babelsberg) und Pasindu Goldmann (»The Kids Turned Out Fine«, IFS Köln) nominiert. Die Filmuni Babelsberg ist mit 7 Nominierungen in den 9 Kategorien besonders stark vertreten, wenn die Auszeichnungen am 26.9. vergeben werden.