News: Kurz und knackig – KW 6/2022

Die Netflix-Kopro »The Power of Dog« hat in 12 Kategorien beste Chancen bei den 94. Oscars. In dieser Rangliste folgt das Remake »Dune« mit 10 Nominierungen. 7 Chancen hat die »West Side Story«. Mit »Spencer« (Komplizen Film) ist eine Medienboard-geförderte Produktion im Rennen (Kirsten Stewart, weibliche Hauptrolle). Maria Schrader hat es mit »Ich bin dein Mensch« nicht in die Schlussrunde geschafft. Die Oscars werden am 27. März in L.A. verliehen.