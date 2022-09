News: Kurz und knackig – KW 37/2022

Die US-Sparte der zweitgrößten Kinokette der Welt (9.000 Leinwände in über 700 Kinos in zehn Ländern, 28.000 Mitarbeiter) meldete Insolvenz nach US-Chapter 11 an. Die Schulden von 1,94 Mrd. $ sollen durch Immobilienverkäufe (= Kinoschließungen) abgetragen werden. Der britische Konzern (2021: umgerechnet 2,06 Mrd. € Umsatz) ist in Deutschland nicht vertreten.