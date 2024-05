Erfolgreiche Kongressmesse MPTS in London

Über eine Rekordbeteiligung von 12.000 Menschen aus 52 Ländern freuen sich die Veranstalter der Kongressmesse Media Production & Technology Show (MPTS) am 15. Und 16. Mai in London.

350 Referenten in 100 Sessions und mehr als 300 Aussteller hatten sich im Londoner Olympia den Fachleuten gestellt. Dabei spielte die Film- und Medienpolitik eine wichtige Rolle. So forderten mehrere Filmregisseure eine Verbesserung der Steuererleichterungen für unabhängige Produktionen, um die Zukunft der britischen Spielfilmproduktion zu sichern.

Anushka Asthana, Politik-Vizechefin des Senders, beschäftigte sich mit den Möglichkeiten, Fehlinformationen und Deep Fakes im Fernsehen entgegenzutreten, während Vertreter von Cuebric, Avid, Volinga, Disguise, Speechmatics und andere die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz zeigten.

Besorgnis wurde über den Mangel an Möglichkeiten für Freiberufler in der britischen Filmbranche geäußert. Weitere Themen waren die Nachhaltigkeit und die Talentförderung. Johnnie Burn, Mitgewinner des aktuellen Sound-Oscars, zog die Massen mit seinem MakingOf-Vortrag über »The Zone of Interest« an. Über das Grading dieses Films hatte film-tv-video.de kürzlich eine Geschichte veröffentlicht.

Der britische Branchenevent wird am 14. und 15. Mai 2025 erneut im Olympia London stattfinden.