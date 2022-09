Plazamedia: Neues XR-LED-Studio

Ab November 2022 steht das neue XR-LED-Studio am Firmensitz von Plazamedia in Ismaning zur Verfügung.

Plazamedia intensiviert mit dem neuen Extended-Reality-LED-Studio mit 6 x 20 m Video-Wall das Thema Virtual Production und bietet Medien- und Produktionsfirmen sowie werbetreibenden Unternehmen live-fähige Produktionsmöglichkeiten.

Mo-Sys und Alfalite im Boot

Zur Realisierung der Live-Multikamerafunktionalität hat sich Plazamedia für den Einsatz des neuen Broadcast Mixed Reality System (BMR) von Mo-Sys entschieden. Das BMR ist eine speziell für die XR-On-Set-Realtime-Produktion konzipierte Toolbox, basierend auf der Unreal Engine, die von Mo-Sys mit vielen XR-spezifischen Funktionen erweitert und geschwindigkeitsoptimiert wurde.

Die ebenfalls von Mo-Sys entwickelten und bei Plazamedia eingesetzten Kamera-Trackingsysteme »Startracker« sind nahtlos ins BMR integriert und erlauben zusammen mit der neuen Multi-Kamera-Lösung eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Live-Kameras für den Einsatz im XR Studio.

Für die LED-Wände hat Plazamedia sich für Alfalite Spain als Kooperationspartner entschieden — einen Hersteller, der sich seit vielen Jahren auf den Einsatz von LED-Wänden in TV-Studios spezialisiert hat. Die bei Plazamedia zum Einsatz kommende hochwertige LED-Wand hat eine Größe von 6 x 20 m und wurde speziell für Aufnahmen mit digitalen Film- und TV-Kameras entwickelt.

Neben einer sehr hohen Bildqualität zeichnet sich die LED-Wand durch mechanische Präzision und einen Betrachtungswinkel von 175 Grad H/V ohne sichtbaren Lichtabfall aus. Mit einem Pixel-Pitch von 1,9 mm wird eine Auflösung erreicht, die für Broadcast-Anwendungen wichtig ist und höher liegt als bei üblichen XR-Volumes für Filmproduktionen. Die Infrastruktur ist bezüglich Processing und Netzwerkinfrastruktur auf Ausfallsicherheit mit Main/Backup-Systemen optimiert, um die Anforderungen an aufwändige Live-Produktionen optimal zu erfüllen. Die LED-Wand wird ergänzt durch flexible »Wild Walls« mit ebenfalls hochauflösenden Alfalite LED-Panels zur Herstellung von photorealistischen Reflexionen und Lichteffekten.

Philippe Vignal, Director of Sales and Business Development, EMEA & APAC von Mo-Sys: »Plazamedia leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer virtueller Produktions-Workflows für Live-Sportübertragungen unter Verwendung der neuesten LED- und XR-Technologien. Mo-Sys ist unglaublich stolz darauf, dieses Projekt beliefert und begleitet zu haben — und auch in der Lage gewesen zu sein, praktische VP-Schulungen durch die Akademie anzubieten, um die erfolgreiche Umsetzung zu unterstützen. Es spiegelt unser Engagement für Innovationen in der virtuellen Produktion und unseren Pioniergeist bei der Suche nach intelligenteren und effizienteren Tools für die Kreativen in der virtuellen Produktion wider.«

Jesús Cabrera, CEO von Alfalite: »Es ist eine große Anerkennung für uns, zu den technologischen Partnern eines so renommierten Kunden wie Plazamedia zu gehören und ihm unser bestes Alfalite LED Wall Panel zu liefern und unsere Technologie gemeinsam mit Mo-Sys und Plazamedia dank ihrer Erfahrung in XR-Broadcast-Umgebungen weiter zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Plazamedia beim Design und der Entwicklung der Alfalite VP XR-Lösung war aufgrund der technischen und menschlichen Qualität des Teams sehr einfach.«

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH: »Mit unserer neuen XR Stage fokussieren wir uns als erster Anbieter in Deutschland auf die spezifischen Anforderungen von Broadcast-Produktionen und haben unser Konzept speziell darauf angepasst. Ab sofort bieten wir Unternehmen aus verschiedensten Branchen am Medienstandort München eine nahezu grenzenlose Auswahl an Umsetzungsmöglichkeiten, um ihre Marken optimal zu inszenieren — egal ob Film- und TV-Produktionen, Werbekampagnen oder beeindruckende B2B- und B2C-Events. Ich freue mich, dass das Projektteam um Hansjörg Baumgartner, Michael Ermair und Maximilian Gillich nach einer langen Evaluierungsphase nun das Produkt XR Stage zusammen mit unseren Partnern Mo-Sys und Alfalite zum Leben erweckt und somit unser Produktportfolio zukunftssicher ausbaut.«