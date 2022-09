SMPTE: Medaille für Arri-Sensorarchitekt Cieslinski

Der Arri-Mitarbeiter Michael Cieslinski erhält den »Camera Origination and Imaging Medal Award« der SMPTE.

Die Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) verleiht Michael Cieslinski den »Camera Origination and Imaging Medal Award«.

Cieslinski arbeitet bei Arri als Technical Lead Imaging Frontend und erhält nun den 2012 ins Leben gerufenen SMPTE-Preis für herausragende technische Leistungen in Zusammenhang mit Innovationen in der Bildgebungstechnologie.

Laut dem Juryvorsitzenden Jay Ballard erhält Michael Cieslinski die renommierte Auszeichnung »für seine Pionierarbeit bei Bildgebungs- und Kameradesign, die zur Entwicklung einer Reihe von digitalen Filmkameras mit High Dynamic Range geführt hat. Diese bieten die Möglichkeit, digitale Bilder im 35-mm-Look zu erzeugen.«

Michael Cieslinski freut sich sehr über die Auszeichnung: »Arri ist ein besonderer Ort zum Arbeiten – zum einen das Know-how, zum anderen der Arri-Spirit, mit dem wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Es gibt eine absolute Fixierung auf Bildqualität und eine Geschäftsleitung, die Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und Innovation unterstützt. Auf dieser Basis entstehen herausragende Produkte.«

Michael Cieslinski verweist aber auch auf sein Team: »Ohne unser hervorragendes Team hätten meine Ideen nicht realisiert werden können. Ich möchte mich ausdrücklich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die langjährige Zusammenarbeit bedanken und nehme den Preis auch in ihrem Namen entgegen.«

Die Preisverleihung findet am 27. Oktober 2022 in Hollywood statt. Die »SMPTE Annual Awards Gala« ist Teil des »SMPTE Media Technology Summit«, der ersten Präsenzveranstaltung der Organisation seit 2019.

Schon jetzt gratuliert Arri-Vorstand Dr. Michael Neuhäuser: »Wir sind der SMPTE sehr dankbar, dass sie die bahnbrechende Arbeit so vieler Ingenieure und Wissenschaftler hinter den Kulissen würdigt. Unsere Glückwünsche gehen an Michael für seine herausragenden Leistungen im Bildgebungs- und Kameradesign. Mit seiner Arbeit ist er eine Inspiration für uns alle, nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Jahren.«

Die berufliche Karriere von Michael Cieslinski begann 1985, als er für ein kleines Unternehmen eine der ersten Kameras mit CCD-Sensor entwickelte.

2000 wechselte er zu Arri, wo er zunächst in der Projektentwicklung des Filmscanners Arriscan arbeitete sowie am ersten eigenen Sensor von Arri, dem Alev 2.

Später übernahm er die Projektleitung des ArriScan, bevor er 2005 mit der Konzeption des Alev-3-Sensors beauftragt wurde.

Dieser Sensor wurde in der Alexa-Kamera verwendet, die 2010 in den Markt eingeführt wurde.

Im selben Jahr erhielt Michael Cieslinski für den ArriScan einen »Scientific and Engineering Award« der »Academy of Motion Picture Arts and Sciences«, also einen Technik-Oscar (Meldung).

Aktuell ist Michael Cieslinski als Technical Lead Imaging Frontend bei Arri tätig. Er arbeitet an der Entwicklung neuer Sensoren, Bildkompressions-Algorithmen sowie Kalibrierungslampen- und Pixeldesign.