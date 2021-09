SMPTE ehrt Arri-Bildingenieur Harald Brendel

Die SMPTE würdigt Brendels Leistungen beim Farbmanagementsystem der Arri-Alexa-Kamerafamilie mit einer Medaille.

Die Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) verleiht Harald Brendel, Head of Center of Competence Image Sciene bei Arri, den Natalie M. and Herbert T. Kalmus Medal Award. Mit diesem seit 1956 vergebenen Preis würdigt der Branchenverband herausragende technische Leistungen in der Filmproduktion, Postproduktion und im Filmvertrieb.

Laut SMPTE-President Hans Hoffmann erhält Harald Brendel diese renommierte Auszeichnung »für das Design und die Implementierung des Farbmanagementsystems der Arri-Alexa-Kamerafamilie, einschließlich des zugrunde liegenden Log-C-Aufnahme-Encodings, der Spezifikation des Arri-Farbraums sowie der Erstellung der K1S1-Filmtransformationen.

»Diese Entwicklungen trugen maßgeblich dazu bei, Kameraleute und Postproduktionshäuser beim Übergang von Film zu digitaler Bilderfassung zu unterstützen. Sie sorgen sowohl für Vertrauen am Set als auch für verlässliche Ergebnisse in der Postproduktion und sind nach wie vor Industriestandard«, heißt es in der Begründung. Und weiter: »Während seiner langjährigen Tätigkeit als Bildingenieur bei Arri war Harald einer der Hauptentwickler der Bildverarbeitung für den ArriScan-Filmscanner und ein Hauptverantwortlicher für das Ampas Academy Color Encoding System (ACES).«

Harald Brendel: »Es gibt sehr wenige Orte auf der Welt, wo so etwas hätte entstehen können — Arri ist einer davon. Denn dieses geballte Knowhow gibt es sonst kaum. Ich freue mich sehr über diesen Preis und danke neben der SMPTE vor allem den beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer Erfahrung und Expertise zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben.«

Die Preisverleihung findet im November 2021 im Rahmen der virtuellen SMPTE Annual Awards Gala statt.

Schon jetzt gratuliert Arri-Vorstand Dr. Michael Neuhäuser: »Diese Auszeichnung ist wirklich etwas Besonderes! Harald, Du hast mit Deinem Team Dinge geschaffen, die für die Industrie wegweisend waren und bis heute Bestand haben. Vor dieser Leistung und aus tiefem Respekt ziehe ich meinen Hut vor Dir. Chapeau!«“

Harald Brendel begann seine Karriere bei Arri 1994 in der seinerzeit neuen digitalen Filmabteilung von Arri Film & TV. Nach externen Stationen wechselte er Anfang 2004 als Ingenieur in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, in der er seitdem tätig ist. Im Namen von Arri nahm Harald Brendel bereits hochkarätige Auszeichnungen entgegen, darunter einen Engineering Emmy der Television Academy für die Entwicklung des Digitalkamerasystems Alexa. Mit dem Natalie M. and Herbert T. Kalmus Medal Award ehrt die SMPTE jedoch Harald Brendel ganz persönlich.

Alle Preisträgerinnen und Preisträger der 2021 SMPTE Awards im Überblick können Sie hier sehen.