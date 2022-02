News: Kurz und knackig – KW 7/2022

Der Goldene Berlinale-Bär geht in diesem Jahr an »Alcarràs« (Spanien); als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle der 18 Wettbewerbsfilme wurde Meltem Kaptan im deutschen Beitrag »Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush« gewürdigt. Laila Stieler, Autorin des Films von Andreas Dresen, wurde mit dem Silbernen Bären für das Beste Drehbuch ausgezeichnet. Alle Preise der internationalen Jury und der Fachjurys sind hier veröffentlicht.