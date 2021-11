Riedel erweitert R&D-Hub in Wien

Der Ausbau in Wien soll Innovation bei IP-Lösungen weiter vorantreiben.

Riedel Communications hat sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wien erweitert, um Innovationen voranzutreiben und Riedel-Kunden den Weg in die IP-Zukunft zu ebnen. Die Erweiterung verdoppelt die Größe der Wiener Riedel-Büros im Euro-Plaza-Technologiepark und ermöglicht weiteres Wachstum des Riedel-Entwicklungsteams und noch intensiveren Support für Kunden in Zentral- und Osteuropa (CEE).

»Unser neues Entwicklungszentrum in Wien wird von einer engen Gruppe talentierter Software- und Hardware-Ingenieure getrieben, die sich der Entwicklung von Weltklasse-Produkten für die Broadcast- und Event-Industrie verschrieben haben«, so Gernot Butschek, Head of Development am Riedel-Standort Wien. »Da die Broadcast-Industrie mit dem Übergang zu IP-Workflows einen tiefgreifenden Wandel erlebt, wird die Rolle des Wiener Hubs in Zukunft noch weiter zunehmen.«

Riedels Wiener Software-Team verfügt über Erfahrung in Front- und Backend-Entwicklung, automatisierter Test-Software und FPGA-Programmierung, während das Hardware-Team auf PCB-Layout und mechanisches Design spezialisiert ist. So ist die Gruppe aus Sicht es Unternehmens ideal qualifiziert, um die Drahtlos- und Glasfaser-Kommunikationstechnologien und Video-Processinglösungen weiterzuentwickeln und zu implementieren, die das Herzstück von Riedels Artist-, Bolero- und MediorNet-Produktlinien bilden.

Mit der Erweiterung des Wiener Standortes — zunächst konzipiert für bis zu 55 Entwickler und Ingenieure — kann Riedel nicht nur seine R&D-Kapazitäten ausbauen, sondern auch mehr Ressourcen für den wachsenden Kundenstamm in CEE bereitstellen. Dank gleichzeitiger Restrukturierungs- und Prozessoptimierungsprojekte hat Riedel auch die Kapazität seines Miet- und Managed-Technology-Geschäfts erhöht, um Projekte jeder Größe und jeder Komplexität stemmen zu können.

Der R&D-Hub ist Teil des größeren Wiener Standortes, der zusätzlich 120 Quadratmeter Fläche für die Vorbereitung von Installationen und Managed-Technology-Projekten bietet. Die Einrichtung umfasst auch ein 100 Quadratmeter großes Lager, mit dem Riedel seinen Kunden in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, der Ukraine, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, dem Balkan und Griechenland sowie in Westeuropa die gesamte Produktpalette des Unternehmens bereitstellen kann.

»Unsere Büros sind ideal gelegen für unser wachsendes Entwicklungsteam und dienen als perfekte Basis zur Unterstützung unseres wachsenden Kundenstamms in den CEE-Märkten«, so Jürgen Diniz-Malleck, Riedel Communications General Manager, Austria and CEE. »Dies ist eine aufregende Wachstumsphase für Riedel und ich freue mich schon jetzt darauf, die Auswirkungen dieser Investition auf die Riedel-Produktlinie und den Erfolg der Riedel-Kunden zu erleben.«