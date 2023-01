Haivision: 5G-Videoübertragung mit niedriger Latenz

Bei den Wahlen in Dänemark nutzte TV2 StreamHub-Lösungen von Haivision für Live-Übertragungen.

Während der Berichterstattung über die dänischen Parlamentswahlen im Vorjahr nutzte der Broadcaster TV 2 Denmark für seine Live-Videoübertragungen StreamHub-Systeme von Haivision — mit extrem niedriger Latenz über ein privates 5G-Netzwerk.

Der öffentlich-rechtliche Sender TV 2 übertrug am Wahlabend live aus dem dänischen Parlament in Kopenhagen. Dabei war der Sender mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Konnektivität des öffentlichen Netzes begrenzt und für stabilen Sendebetrieb in hoher Qualität im historischen Schloss Christiansborg voraussichtlich nicht gewährleistet gewesen wäre.

Die vom Sender gewünschten Live-Übertragungen aus mehreren Räumen im Gebäude über herkömmliche WiFi- und öffentliche 5G-Mobilfunknetze oder die Verwendung von Kabeln schied aus. Das hatte bauliche Gründen im Parlamentsgebäude, lag aber auch an der begrenzten Bandbreite und daran, dass die Latenzzeit höher gewesen wäre. Daher entschied sich TV 2 dafür, ein nicht-öffentliches 5G-Standalone-Netzwerk (Private Network in a Box) von Neutral Wireless sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes aufzuspannen (siehe auch 5G-Campusnetzwerk).

Auf Basis der langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit mit Haivision entschied sich TV 2 für den leistungsstarken und vielseitigen Haivision Pro460 Mobilsender, zusammen mit den Empfänger und Decoder StreamHub von Haivision. Damit war eine einwandfreie Videoübertragung mit sehr geringer Latenz über das private 5G-Netzwerk möglich. Live-Videos wurden von zwei Fernsehkameras erfasst, die mit Haivision Pro460-Mobilsendern ausgestattet waren, und gingen über 5G an den Haivision StreamHub-Receiver. Das Live-Video wurde dann von StreamHub dekodiert und über ein dediziertes Glasfasernetz an die Kopenhagener Produktionsstätte von TV 2 weitergeleitet.

Erste Tests mit der 5G-Technologie von Haivision hatten im Vorfeld schon ergeben, dass eine End-to-End-Latenz von weniger als 100 Millisekunden zwischen dem Parlamentsgebäude und den Produktionseinrichtungen damit möglich war.

»Die Wahlberichterstattung erwies sich als großer Erfolg, denn unser Ziel war es, die Ergebnisse so genau wie möglich zu verfolgen und die Berichterstattung zuverlässig in Echtzeit zu übertragen«, so Morten Brandstrup, Head of News Technology, TV 2 Denmark. »Die Videosender von Haivision waren einfach zu implementieren und funktionierten nahtlos über unser privates 5G-Netzwerk, was uns eine Übertragung mit geringer Latenz ermöglichte, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit oder Qualität einzugehen.«

»Die Technologie von Haivision ist weiterhin wegweisend für die geschäftskritische Videoübertragung mit niedriger Latenz über Mobilfunknetze«, sagt Ronan Poullaouec, Senior Vice President, Engineering, Haivision. »Wir treiben die Grenzen dessen, was mit 5G-Konnektivität für unsere Kunden möglich ist, immer weiter voran und freuen uns, den Zuschauern außergewöhnliche Qualitätserlebnisse in nahezu Echtzeit bieten zu können.