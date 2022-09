Haivision: 5G-Projekt bei der SportsInnovation

Bei der IBC2022 präsentiert Haivision auch die Ergebnisse des SportsInnovation-5G-Projekts.

Wer das 5G-Projekt (Video und Infos) das bei der SportsInnovation im Mai 2022 verpasst wurde (Rückblick und Highlights), kann Infos darüber nicht nur online bei film-tv-video.de nachholen, sondern auch am Haivsion-Stand während der IBC2022. Das Unternehmen, das sich ein neues Logo verpasst hat, stellt an seinem Messestand auch Informationen zum 5G-Projekt bereit, das während der SportsInnovation zusammen mit Nokia und Media Broadcast realisiert hatte.

Bei der Veranstaltung im Mai 2022 in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf wurde eine Lösung vorgestellt, bei der auch ein Sony-Camcorder in Verbindung mit einem Pro460-Videosender von Haivision bestückt worden war.

Das kabellos übertragene Material dieser Kamera wurde mit extrem geringer Latenz über ein 5G-Campusnetzwerk übertragen.

»Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Haivision und Media Broadcast, um unser hochmodernes privates 5G-Campus-Wireless-Netzwerk bereitzustellen, das ein robustes, lokales Netzwerk für bestimmte geografische Bereiche ermöglicht, die von einigen hundert Quadratmetern in Gebäuden bis zu einigen Quadratkilometern im Freien reichen. Die Nutzung ist auf Personen oder Geräte beschränkt, die sich in diesem Bereich befinden, was zusätzliche Sicherheit und Kontrolle bietet und durch die Nokia Lösung weiter eingeschränkt werden kann«, so Ronald Warnken, Channel Sales Leader Central Europe bei Nokia.

Für die SportsInnovation 2022 hat Media Broadcast von der Bundesnetzagentur (BNetzA) die Genehmigung erhalten, ein 5G-Netz mit einer dedizierten Bandbreite von 100 MHz (3,7 GHz – 3,8 GHz) in der Mekur-Spiel-Arena aufzubauen.

Für die Abdeckung in der Arena wurden zwei 5G-Antennen eingesetzt: eine im Hospitality-Bereich im Business-Bereich und eine 5W-Außenantenne für das Spielfeld und die Fan-Galerien.

Bei der Veranstaltung ermöglichte die Haivision Pro460 den Mitarbeitern vor Ort die Kodierung und Übertragung eines 4K/UHD-Videofeeds — oder von vier gleichzeitigen HD-Streams — über das Netzwerk und stellte gleichzeitig die zuverlässige Bereitstellung von Live-Videos mit extrem niedriger Latenz und in Broadcast-Qualität sicher.

Mit sechs eingebetteten 5G-Modems und dem zweifach mit dem Emmy ausgezeichneten Safe Stream Transport (SST)-Protokoll kann der Pro460 gleichzeitig mehrere 5G/4G/3G-Netzwerkverbindungen aggregieren, um die maximale Bandbreite für einen einwandfreien, hochwertigen Stream zu erreichen.

»Die bahnbrechende 5G-Campusnetzwerk-Technologie ermöglicht das Slicing von Netzwerken mit der Möglichkeit, einzelne Slices verschiedenen Diensten wie Videoübertragung oder Funkkommunikation zu widmen«, sagt Ronan Poullaouec, VP of Engineering, Remote and Wireless Systems, bei Haivision. »Bei der SportsInnovation ermöglichte diese 5G-Leistung — in Kombination mit der Effizienz und Flexibilität des Haivision Pro460 – beiden Sendern eine sichere Übertragung mit 1 Gbit pro Sekunde, ohne dass sie sich Sorgen um eine Überlastung des öffentlichen Netzes machen mussten.«

Untergebracht in der 5G Blue Box von Media Broadcast — bestehend aus zwei Funkzellen-Basisbandeinheiten und dem hochmodernen 5G-Kernnetzwerk von Nokia — sorgte der StreamHub 1-HE-Rackserver von Haivision für den Empfang, die Dekodierung und die Verteilung aller Video-Feeds für die Demonstration.

Die End-to-End-Latenz von nur 200 ms wurde zwischen dem Haivision-Sender und dem Kontrollraum des Senders erreicht, was die mobile Videoübertragungslösung zum perfekten Werkzeug für die Bereitstellung einer professionellen Live-Produktion macht. Sobald das Signal im Ü-Wagen empfangen wurde, wurde es über eine Glasfaserverbindung an das Produktionszentrum der Arena zur Bearbeitung, Untertitelung und Mischung weitergeleitet.

»Die Demonstration auf der SportsInnovation 2022 bietet eine Blaupause für künftige TV-Produktionen«, sagte Daniel Wolbers, Projektmanager, 5G Campus Networks, bei Media Broadcast. »Ob als Ergänzung zu einem kabelgebundenen Kamerasystem oder als komplett drahtlose Produktion: Ein privates 5G-Campusnetzwerk — kombiniert mit einem Haivision Bonded Cellular System — setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Sicherheit, Flexibilität, Mobilität und Konnektivität. Das Beste daran ist, dass die gesamte Lösung bereits kommerziell verfügbar ist. Wir danken Haivision, Nokia und unseren anderen Partnern für die Zusammenarbeit bei diesem Projekt und freuen uns auf weitere gemeinsame Anstrengungen in den kommenden Monaten.«