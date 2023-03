Arri: eigene Division für Virtual Production und Workflow-Lösungen

Arri Solutions wird ein eigener Geschäftsbereich und kümmert sich um Virtual Production, integrierte Systeme und effiziente Workflows.

Die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Virtual-Production-Lösungen, Systemintegration und der Entwicklung effizienter, zukunftsfähiger Workflows lässt viele Kreative und Unternehmen nach einem zuverlässigen, globalen Partner suchen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, baut das Filmtechnikunternehmen Arri seine unter Arri Solutions gebündelten Aktivitäten zu einem eigenen Geschäftsbereich aus und schafft dafür zwei neue Führungspositionen.

Den Geschäftsbereich leiten Kevin Schwutke, der sich auf die strategische und kommerzielle Ausrichtung fokussiert, und David Bermbach, der für das technologische Rückgrat verantwortlich zeichnet. Unter ihrer Führung wird Arri Solutions zum Partner der Wahl für eine Vielzahl an Studiobesitzern, -betreibern, Content-Produzenten und Firmenkunden.

Arri Solutions designt, konstruiert, fertigt und betreibt zukunftsweisende Virtual-Production-Umgebungen jeder Größe sowie integrierte Systeme und modernste Workflows und liefert diese an Unternehmen, Broadcaster und Studios. Mit Erfahrungen bei der Leitung großer Studioprojekte von der Beratung bis zur Konfiguration und schlüsselfertigen Installation bietet Arri Solutions Kunden einen kompletten End-to-End-Service.

Dazu erklärt Dr. Matthias Erb, Vorstandsvorsitzender von Arri: »Wir sehen eine große Nachfrage unserer Kunden nach unserer Expertise in der Entwicklung und Bereitstellung von fortschrittlichen, hochintegrierten Lösungen, die Produktionswert auf höchstem Niveau garantieren. Mit der Ernennung von Kevin Schwutke und David Bermbach als Leiter von Arri Solutions wird dieser Geschäftsbereich neben Camera Systems, Lighting und Rental eine tragende Säule von Arris langfristiger Strategie.«

Kevin Schwutke, Senior Vice President & Head of Business Unit Solutions und seit Kurzem bei Arri, betont: »Arri blickt schon jetzt auf zahlreiche, herausragende Virtual-Production- und Broadcast-Studioprojekte in aller Welt zurück. Mit der Etablierung von Arri Solutions als eigenen Geschäftsbereich können wir unsere Fähigkeiten gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk ausbauen und sicherstellen, dass wir die Erwartungen unserer Kunden an effiziente, effektive und hochmoderne Studio- und Produktionsumgebungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.«

David Bermbach, Vice President & Technical Head of Business Unit Solutions bei Arri, ergänzt: »Arri steht wie kein anderes Unternehmen in der Branche für Qualität und die Erzeugung authentische Bilder. Dieses tiefgreifende Verständnis und Fachwissen bilden die Basis für die Entwicklung innovativer Software, Tools und Workflows, die speziell für Virtual Production und hochmoderne Studios designt werden.«

Kevin Schwutke studierte Maschinenbau und Informatik und bringt langjährige Beratungserfahrung, insbesondere im Management schnell wachsender Unternehmen, mit zu Arri. Nach Stationen bei Bosch und als Associate Partner bei Porsche Consulting war er zuletzt bei ClimatePartner in München als Chief Strategy Officer und Head of Customer Management tätig.

David Bermbach kam 2006 zu Arri und blickt auf eine Reihe von Führungspositionen im technischen Umfeld zurück. Er war unter anderem Head of Center of Competence Project Management R&D Camera Systems und zuletzt Head of Global Technology bei Arri Rental. David Bermbach war maßgeblich an der Integration von Arri-Kameras und -Scheinwerfern in Virtual-Production-Umgebungen beteiligt, die bereits für Film-, Serien- und Werbedrehs eingesetzt werden.