VTFF: Green Tec Day erfolgreich

Ein neues Messeformat für nachhaltige TV- und Filmtechnologie überzeugte während der Berlinale Fachbesucher und Aussteller.

Der Teppich war grün, die Location ein nachhaltiges Filmstudio, der Shuttleservice emissionsfrei. Über 400 interessierte Fachbesucher und -besucherinnen kamen während der Berlinale zum Green Tec Day in den Berliner High-Tech-Bezirk Adlershof, um die neusten Produktinnovationen von 26 AusstellerInnen aus dem In- und Ausland zu erleben. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg für den Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen (VTFF), der das neue Ausstellungsformat zur Berlinale organisiert hatte. Der Verband, in dem technische und kreative Dienstleister organisiert sind, wollte erstmals die Film- und FernsehmacherInnen mit den EntwicklerInnen und HerstellerInnen von grüner Technik zusammenbringen.

Hersteller und Technologieentwickler präsentierten in der großen Halle des Johannisthaler Filmateliers, einem zu 100 Prozent nachhaltig arbeitenden Studio der LichtHaus Berlin GmbH, High-Tech-Geräte und Produktneuheiten für das Green Shooting. Zu sehen waren von namhaften Anbietern vor allem Geräte für die nachhaltige Energieerzeugung und -speicherung, innovative LED- basierte Lichttechnologie sowie grüne Batteriesysteme und Mobilitätslösungen, die genau auf die Bedürfnisse der Film- und TV-Branche zugeschnitten sind.

Um den Branchenüberblick zu komplettieren, wurde zudem virtuelle Studiotechnik sowie IT-basiertes Know-how vorgestellt, das hilft, die komplexen Prozesse bei der Filmproduktion zu optimieren und so Ressourcen zu schonen. Die Beraterszene wurde durch den Bundesverband Green Film & TV Consultants Deutschland vertreten.

Ausstellende und BesucherInnen zeigten sich von der Innovationskraft der Branche und der umfassenden Leistungsschau neuester Technik begeistert. »Alle Prototypen, die es derzeit in der deutschen Film- und TV-Branche gibt, sind auf dem Green-Tec-Day zu sehen«, erklärte Niels Maier, Gesellschafter des Full-Service Rental-Unternehmens Maier Bros. GmbH, das auf der Messe selbst u.a. CNG- und biogasgetriebene Fahrzeuge präsentierte. »Wenn man die Diversität des Publikums und die Vielfalt der AusstellerInnen betrachtet – besser geht’s nicht«, lobte Mike Zimmermann, Geschäftsführer der LichtHaus Berlin GmbH. Auch Florian Reimann, CEO und Mitgründer des IT- Unternehmens Yamdu, erlebte die Veranstaltung als Plattform des fruchtbaren Austausches und Dialogs. »Wir finden hier genau unser Publikum, etwa Produzenten und Herstellungsleiter.«

Fachjournalistin Birgit Heidsiek moderierte zwei Podien, auf denen die Gäste über ressourceneffiziente Produktionsmittel und die Energiewende am Set diskutierten. Tenor: Der Transformationsprozess hin zum nachhaltigen, grünen Produzieren hat begonnen, viele technologische Lösungen existieren bereits als Prototypen, haben sich in der Breite aber noch nicht durchgesetzt. Der Weg zum Green Shooting ist noch weit.

Der VTFF hat auf dem Weg dahin mit dem ersten Green Tec Day einen Markstein gesetzt. »Nur wenige Tage, nachdem man sich auf dem Produzententag endgültig auf bundesweit einheitliche Öko- Standards für die audiovisuelle Produktion verständigt hat, konnten wir auf dem Green Tec Day viele Lösungen für das Green Shooting präsentieren«, so Achim Rohnke, Geschäftsführer des Verbandes.

Die Premiere des GTD sei gelungen, eine Fortsetzung des Formats zur Berlinale im kommenden Jahr ist jetzt schon geplant.