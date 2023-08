Wedotv auch bei Sunrise und OnePlus in CH

Wedotv hat neue, zusätzliche Partner in der Schweiz gewonnen.

Der AVoD- und Fast-Channel-Anbieter Wedotv verbreitet seine Angebote in der Schweiz ab sofort bei der Liberty-Global-Tochter Sunrise und auf der Streaming-Plattform OnePlus von CH Media Entertainment.

CH Media Entertainment ist die größte private Sendergruppe der Schweiz, zu der rund 80 Marken im TV-, Print- und Online-Bereich gehören. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Streaming-Plattform OnePlus lanciert, die eine breite Palette von Inhalten bietet, von Filmen und Serien verschiedener Genres bis zu Dokumentarfilmen und Live-Sportübertragungen. Im Rahmen einer Vereinbarung mit Wedotv werden die Titel aus der umfangreichen Bibliothek von Wedotv auf der Plattform unter der Marke Wedotv zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus bietet das Telekommunikationsunternehmen Sunrise seinen Kunden den kostenlosen, werbefinanzierten Video-on-Demand-Dienst (AVoD) Wedotv über seine Set-Top-Boxen an. Die Wedotv-App ist auf der Benutzeroberfläche der Geräte vorinstalliert.

»Immer mehr Kabelnetz- und IPTV-Betreiber erkennen den Mehrwert von AVoD-Diensten und Fast Channels, darunter insbesondere die kuratierten Wedotv-Entertainment-Angebote, und bringen dadurch noch mehr inhaltliche Vielfalt in ihre Netze. Gleichzeitig eröffnen sich mit Targeted Advertising per Dynamic Ad Replacement für Werbekunden neue, attraktive Möglichkeiten der zielgruppengenauen Zuschaueransprache«, sagte Philipp Rotermund, Co-CEO und Gründer von Wedotv. »Wir führen derzeit Verhandlungen mit weiteren Plattformbetreibern, um Wedotv und unsere Fast Channels Wedo Movies, Wedo Big Stories und Wedo Sports in ihr Portfolio aufzunehmen.«

Die Wedotv-Angebote sind in der Schweiz außerdem bei Zattoo und Samsung TV Plus, als Smart-TV-Apps und direkt im Web verfügbar.