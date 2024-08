Qvest ernennt Jonas Michaelis zum Chief Strategy Officer

Seine Hauptaufgaben werden darin bestehen, die globale Strategie des Unternehmens umzusetzen und die Zusammenarbeit zwischen den globalen Niederlassungen von Qvest zu stärken.

In der neu geschaffenen Position des CSO wird Jonas Michaelis eng mit Peter Nöthen (CEO), Thomas Müller (CTO), Christian Boris Hönig (CFO) und dem erweiterten Management aller Unternehmen der Qvest Group zusammenarbeiten, um die Umsetzung strategischer Fokusprojekte, wie den Ausbau der globalen Artificial Intelligence und Managed Service Practices und des Standorts in Saudi-Arabien, sowie die Weiterentwicklung und Optimierung der Organisationsstruktur im Zuge vergangener und zukünftiger Akquisitionen der Qvest Group voranzutreiben.

Als Experte für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder leitet Jonas Michaelis seit Anfang 2021 als CEO die globale Entwicklung des Qvest-Spin-offs Qibb, der Low-Code-Integrationsplattform für Medien-Workflows. Diese Rolle wird Michaelis neben seiner neuen Position als CSO beibehalten und weiterhin für Strategie und Marketing bei Qibb verantwortlich sein. Vor seinem Einstieg bei Qibb war Michaelis bei BCG und Picus Capital als Berater für digitale Geschäftsmodelle tätig.

Michaelis hat einen BSc- und MSc-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Finanzen, den er in Mannheim, Hongkong und Paris erworben hat.

Jonas Michaelis, CSO der Qvest Group: »Qvest hat in den letzten Jahren ein bemerkenswertes globales Wachstum erzielt und ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit unserem globalen Team fortzusetzen. In einer dynamischen Branche ist es unerlässlich, eine zukunftsorientierte Strategie zu verfolgen. Mein Ziel ist es, die vielfältigen Angebote und Geschäftsbereiche von Qvest noch enger zu vernetzen und innovative Synergien zu schaffen. So wollen wir unseren Kunden weltweit als kompetenter Partner von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung technologisch zukunftsweisender Projekte zur Seite stehen.«

Mit kontinuierlichem organischem Wachstum und einer Buy-and-Build-Strategie hat sich Qvest zu einem umfassenden Dienstleister im Kontext der digitalen Transformation entwickelt und ist seit 2016 als Unternehmensgruppe von 300 auf rund 1.300 Mitarbeiter gewachsen.