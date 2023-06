»Media Tasting«: Medienkongress in Stuttgart

Infos bekommen, Networken und Wein probieren: »Media Tasting« in Stuttgart.

Beim kommenden »Media Tasting«, einem Medienkongress und Medien-Networking-Event in Stuttgart, wird sich die Landesmedienanstalt für Kommunikation (LFK) von Baden-Württemberg mit einem eigenen Themenblock einbringen, Goldmedia wird die Ergebnisse seines Online-Video-Monitors 2023 präsentieren, es soll einen Einblick in den Maschinenraum des YouTube-Algorithmus geben und es locken namhafte Referenten.

Media Tasting 2023

»Game Changer« heißt das Motto des Media Tasting 2023, das am 22. Juni 2023 stattfinden wird: Vor Ort bei der Event-Location »Im Wizemann« in Stuttgart sowie online. Und weil aus Sicht des Veranstalters nichts so sehr die Spielregeln der Branche verändert, wie bewegte Bilder und die dazugehörigen Online-Plattformen, bildet der Themenblock Bewegtbild einen Programmschwerpunkt des ganztägigen Medienkongresses.

Kuratiert, gestaltet und präsentiert von der Landesmedienanstalt für Kommunikation (LFK), erwarten die Teilnehmer des Themenblocks Bewegtbild topaktuelle Fakten und exklusive Insights. So wird Juliane Müller, Geschäftsführerin der Berliner Beratung Goldmedia, erstmals die Ergebnisse der Branchenstudie »Online-Video-Monitor 2023« veröffentlichen und präsentieren.

Nach den Fakten und Analysen steigt das Publikum direkt in den Maschinenraum der wichtigsten Bewegtbildplattform ein: Marius Quast, Deutschlands reichweitenstärkster Ski- und Bike-Youtuber verrät einige Aspekte dessen, wie der Youtube-Algorithmus funktioniert und welche Fehler man vermeiden sollte. Auch die Perspektive eines bislang noch nicht benannten Influencers soll die Teilnehmer inspirieren.

Moderiert wird der Themenblock Bewegtbild von SWR-Moderator Stephan Lenhardt. In der Diskussion mit dem LFK-Vorsitzenden Dr. Wolfgang Kreißig und den Experten wird er neben praxisrelevanten Fragen auch die medienpolitische und gesellschaftliche Dimension des Themas beleuchten.

Der anschließende Jahresempfang der LFK bildet einen der Höhepunkte des Media Tastings: Im Innenhof der Event-Location »Im Wizemann« werden die Teilnehmer bei einem Networking-Event prämierte Spitzenweine und Leckereien genießen.

Kerstin Grimm, Geschäftsführerin des Veranstalters Apfel Programm Marketing: »Die LFK trägt mit ihrer Themenkompetenz, politischen Perspektive und Top-Kontakten ganz wesentlich zu Relevanz, Attraktivität und Nutzwert des Media Tastings bei. Kommunikations- und Medienprofis sollten sich die Teilnahme nicht entgehen lassen – und sich beeilen, denn die Teilnehmerzahl ist limitiert. Das sorgt für die einzigartige Atmosphäre und persönliche Nähe, durch die wir Jahr für Jahr nicht nur viele Business-Kontakte, sondern auch Freundschaften stiften.

Weitere Programmpunkte

So wird der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke zu Themen sprechen wie: Wie erneuert sich jetzt die ARD? Was erwartet er konkret von den Kreativen, Produzenten und Strategen im Publikum?

Ina Tenz, Geschäftsführerin der Berliner Kommunikationsagentur ABC, beleuchtet in ihrer Keynote, wie sich die Tektonik der Branche verschiebt und welche Trends, Chancen und Risiken Medienmanager jetzt kennen müssen.

Weitere bestätigte Sprecherinnen und Sprecher: