Shortlist des Best of Show Awards

Zehn Produkte wurden von der Jury für die letzte Runde des Best of Show Awards bei der Euro Cine Expo 2023 ausgewählt.

film-tv-video.de wird im Rahmen der Euro Cine Expo, die am 30. Juni und 1. Juli 2023 auf dem Motorworld-Gelände in München stattfindet, einen Best of Show Award verleihen, gesponsert von TELTEC. Alle Aussteller der Messe konnten sich bis zum 1. Juni 2023 bewerben. Nun hat die Jury zehn Bewerbungen ausgewählt, unter denen dann einer als Gewinner im Rahmen der Euro Cine Expo mit einer Trophäe prämiert wird.

»Es war nicht leicht, aus den zahlreichen Bewerbungen die aus Sicht der Jury besten, innovativsten und überzeugendsten zehn auszuwählen«, sagt Christine Gebhard. »Wir sind immer wieder erneut beeindruckt von der großen Innovationskraft und Findigkeit, mit der die Hersteller, Erfinderinnen und Erfinder in der Film- und TV-Branche den Anwenderinnen und Anwendern hoch spezialisierte Lösungen anbieten«, ergänzt Gerd Voigt-Müller.

Christine Gebhard fügt hinzu: »Es sind ganz unterschiedliche Produkte, die sich beworben haben, und jeder auf der Shortlist hätte aus Sicht der Jury einen Preis verdient — aber es kann nur einen geben: beim Best of Show Award wird eben nur ein Preisträger ausgezeichnet.«

Shortlist

Die folgenden Produkte und Firmen wurden von der Jury für den Best of Show Award vorausgewählt und auf die Shortlist gesetzt (alphabetisch nach Herstellername):

Astera, PlutoFresnel

Ein Fresnel-Scheinwerfer mit LED-Lichtquelle, der mit eingebautem Akku drei Stunden kabellos mit voller Lichtleistung genutzt werden kann. Der PlutoFresnel kann somit nicht nur klassische Fresnel-Scheinwerfer ersetzen, sondern er setzt zusätzlich neue Akzente in der Vielseitigkeit für die Anwenderinnen und Anwender.

Caligri, Airtube Switch

Ein Leuchtenzubehör, das für Leuchten verschiedener Bauarten und Hersteller genutzt werden kann: eine aufgepumpte Röhre, genutzt als Softbox, die weicheres und dennoch intensiveres Licht ermöglicht. Die Grundidee ist nicht ganz neu, aber die durchdachte, nachhaltige Umsetzung und das einfache Handling des Airtube Switch überzeugen.

Cinetica, Nu.Tron 4.0

Ein Kameraführungssystem, das Nutzlasten bis 20 kg quasi schwerelos bewegen kann, sozusagen ein Jib-Arm der nächsten Stufe. Es erlaubt große Bewegungsfreiheit für die Kamera, hohe, gleichmäßige und stabile Kamerabewegungen, und ist dennoch handgeführt — und erlaubt dadurch manuelles und organisches Eingreifen durch die Kameraperson.

Core SWX, Renegade-Baureihe

Die jüngste Version der On-Ground-Akku-Baureihe Renegade von Core SWX bringt 777 Wh und kommt mit 3 h Ladezeit aus. Renegade ist eine leichtere Version des Renegade XL. Diese Power-Station bietet gleichzeitig 15, 28 und 48 V mit bis zu 1.200 W Output. Bei gleichen Außenabmessungen bietet die Version Renegade XL 1.376 Wh bei 5 h Ladezeit.

Kelvin, Play

Eine kompakte (Kamera-)Leuchte mit stabilem Gehäuse für den schnellen, mobilen Einsatz. Der integrierte Akku bietet drei Stunden Betriebsdauer bei voller Lichtleistung. Die wasserbeständige 18-W-Leuchte bietet laut Hersteller einen CRI 98 im Farbtemperaturbereich von 2.000 bis 20.000 K. Einfache Montage, auch dank magnetischer Rückseite.

Kemama, FH30/60

Filmhybrid 30/60 ist ein umweltfreundlicherer, praxisgerechter, mobiler Stromgenerator, der grünere Stromversorgung an Filmsets ermöglicht. Aus einem Elektrofahrzeug wurde eine Stromversorgung entwickelt, die verschiedene Energieressourcen kombiniert und aufbereitet. FH30/60 kann in vielen Bereichen Verbrennungsgeneratoren ersetzen.

Kino Flo, Mimik

Mimik ist ein Beleuchtungssystem, optimiert für Virtual Production in LED-Volumes. Mimik ist sozusagen eine Mischung aus einer LED-Leuchte und einem Monitor und ermöglicht es, absolut realistische Reflektionen und Beleuchtungseffekte in einem LED-Volume zu nutzen. Dabei nutzt Mimik die Bildinhalte, die auf der LED-Wall gezeigt werden, und reagiert auf deren Inhalt.

Nanlux, Evoke 900C

Eine robuste, professionelle LED-Leuchte mit COB-Lichtquelle. Die Evoke 900C ist als Full-Color-LED-Spotlight mit 940 W bei einer Lichtleistung von 12,940 Lux@3 m konzipiert und mit einem sehr leisen Ventilator bestückt. Die Leuchte bietet Strahlwasserresistenz, große Lichtausbeute und hohe Farbgenauigkeit, basierend auf einem RGBLAC Sechs-Farben-Mischsystem.

Sony, Venice Extension System 2

Das Venice Extension System 2 — in der Branche meist Rialto genannt — ist eine deutlich verbesserte Version des Vorgängers. Der nun verbesserte Bildsensor kann flexibel genutzt und vom Body der Kamera abgesetzt werden: bis zu 12 m mit 8K-Sensor ohne Repeater. Ein interner Gyrosensor, programmierbare Tasten und besseres Handling erweitern den Einsatzbereich.

Tilta, Nucleus Nano 2

Eine Funkfernsteuerung für Kamera, Gimbal und Fokusmotoren, kompatibel mit Tilta- und DJI-Gimbals. Als All-in-One-Fernsteuerung mit integriertem Akku und intuitiv bedienbarem Farb-Touchscreen eignet sich diese Funksteuerung besonders für kleinere Teams. Das System kann bis zu vier Motoren fernsteuern: Fokus, Blende, Zoom und mehr.