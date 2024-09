Fernkommentatorendienste per Holovox von BCE

BCE wurde von der Basketball Champions League ausgewählt, um umfangreiche Fernkommentatorendienste über die Holovox-Plattform von BCE sowie Teleport- und Streaming-Dienste anzubieten.

BCE hat einen Vertrag mit der Basketball Champions League abgeschlossen, um eine umfassende Lösung für Fernkommentare für die Saison 2024-2025 bereitzustellen. Dieser Vertrag umfasst neben der Fernkommentierung über die Holovox-Lösung auch die Aufzeichnung aller Spiele der Basketball Champions League und deren Verbreitung über das SRT-Streaming-Protokoll an sieben Sender in Europa, Asien und den USA.

Die Basketball Champions League ist ein prestigeträchtiger europäischer Basketballwettbewerb, der in Zusammenarbeit zwischen der FIBA (International Basketball Federation) und 11 europäischen nationalen Ligen ins Leben gerufen wurde und an dem Top-Teams aus ganz Europa teilnehmen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 setzt sich die Basketball Champions League für die Förderung eines fairen Wettbewerbs, die Entwicklung junger Talente und die Sicherstellung der Integrität des Spiels ein. Zuvor wurden die Kommentardienste der Basketball Champions League von drei verschiedenen Partnern verwaltet, doch nun suchte die Liga nach einer effizienteren und schlankeren Lösung, was zur Entscheidung führte, BCE als alleinigen Anbieter auszuwählen. Die Liga hat bereits die Zuverlässigkeit von BCE durch deren Archivierungsdienste kennengelernt, und diese Partnerschaft erweitert dieses Vertrauen auf Live-Kommentare und -Übertragungen.

Die hochmoderne Holovox-Plattform von BCE, die Teil des Media-as-a-Service-Angebots von BCE ist, wird das Herzstück der Fernkommentatorendienste für die Basketball Champions League bilden. Holovox ermöglicht es Sportkommentatoren, Live-Kommentare von überall auf der Welt abzugeben, wobei bis zu 18 Kommentatoren gleichzeitig in 9 Instanzen der Lösung verbunden sein können. Die neue Holovox-Buchungsplattform bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Kommentatoren ermöglicht, Veranstaltungen zu steuern, Rollen zuzuweisen und reibungslose Live-Übertragungen zu gewährleisten.

Ergänzend zu Holovox wird der Teleport von BCE in Luxemburg für das Downlinking von Sendungen verwendet, die dann über SRT über das Internet verteilt werden. Dieser Prozess, unterstützt durch die redundante und zuverlässige Distributionsplattform von BCE, gewährleistet eine qualitativ hochwertige Signalübertragung auf IPTV- und OTT-Streaming-Plattformen.

Diese Zusammenarbeit zwischen BCE und der Basketball Champions League umfasst die Aufzeichnung und das Streaming von mindestens 172 Spielen, die jeden Dienstag und Mittwoch vom 1. Oktober bis Mitte Dezember während der regulären Saison stattfinden, wobei eine vollständige Saisonberichterstattung garantiert ist.

Zu den Zielen des Projekts gehören die Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Services, die Zufriedenheit der Sender sicherzustellen und der Basketball Champions League ein stressfreies Management und flexible Betriebsabläufe zu ermöglichen. BCE übernimmt das Satelliten-Downlinking, die Dekodierung, die Fernkommentierung und die Streaming-Bereitstellung über zwei Streams, die auf das europäische sowie das US/asiatische Publikum zugeschnitten sind, um eine umfassende Abdeckung zu gewährleisten.

Nicolas Serres, Head of Architecture at BCE, kommentierte: »Dank seiner breiten Palette an Mehrwertdiensten hat BCE mit seiner Holovox-Lösung die Aufmerksamkeit der prestigeträchtigen Basketball Champions League auf sich gezogen. Die Fernkommentierung, Aufzeichnung, Archivierung und Verteilung von Multistandard-Signalen über das Internet wird im Rahmen dieses Partnerschaftsvertrags umgesetzt.«

Benjamin Gauthier, Chief Commercial Officer at the Basketball Champions League, fügte hinzu: »BCE hat die Basketball Champions League mit der Bandbreite an zuverlässigen Dienstleistungen überzeugt, die das Unternehmen rund um seine bahnbrechende Holovox-Fernkommentarlösung anbietet. Diese Partnerschaft wird die Qualität und Reichweite unserer Übertragungen deutlich verbessern.«