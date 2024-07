Noëlle Prat bei BCE

BCE ernennt Noëlle Prat zur MaaS Sales and Business Development Managerin, die ihre Expertise sowohl in der Technologie als auch in der Kundenbeziehung einbringt.

In ihrer neuen Funktion wird Noëlle an der Entwicklung des Media-as-a-Service-Angebots mitwirken. Ihr Verständnis für technologische Herausforderungen und ihr beratender Ansatz haben es ihr in den vergangenen Jahren ermöglicht, Abläufe und Produkte erfolgreich zu transformieren, um neue Märkte zu erreichen. Als »Change Facilitator« zeichnet sich Noëlle dadurch aus, dass sie die Lücke zwischen sich entwickelnden technologischen Angeboten und Kundenbedürfnissen schließt und so dem Unternehmen und seinen Kunden unschätzbare Unterstützung bietet.

Noëlle Prat, Mitbegründerin von Mediakern, ist eine treibende Kraft bei strategischen Initiativen in den Bereichen TV, Media & Tech in den französischen, europäischen und MEA-Märkten. In den vergangenen sechs Jahren konnte sie den Unternehmenserfolg maßgeblich steigern und Wachstumschancen nutzen. Sie nutzt agile Methoden, ist versiert darin, das Unternehmenswachstum voranzutreiben und umfassende Beratungsdienstleistungen anzubieten, einschließlich Go-to-Market-Strategie und Geschäftsentwicklung. Ihre Expertise erstreckt sich auf strategische Partnerschaften, die Erleichterung des Markteintritts und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Sie hat erfolgreich die Geschäftsexpansion von Softwareanbietern erleichtert und eingehende Marktbewertungen durchgeführt.

Frédéric Fiévez, COO von BCE, erklärt: »Wir freuen uns sehr, Noëlle willkommen zu heißen, deren Expertise in den Bereichen Cloud-Transition, Lieferkette und Produktentwicklung entscheidend dazu beitragen wird, unser Media-as-a-Service-Angebot weiter zu verbessern. Ihre nachgewiesene Fähigkeit, Veränderungen zu ermöglichen und das Geschäftswachstum voranzutreiben, wird zweifellos sowohl unserem Unternehmen als auch unseren Kunden zugute kommen.«

Noëlle Prat sagt: »Ich freue mich, dem BCE-Team beizutreten und an der Entwicklung des Media-as-a-Service-Ökosystems mitzuwirken. In einer vielversprechenden, wenn auch herausfordernden Technologielandschaft für Mediaplayer und Content-Eigentümer im Allgemeinen kann BCE mehr denn je seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner bei der Bereitstellung von Best-of-Breed-Lösungen und -Dienstleistungen spielen. Ich werde meine Erfahrung nutzen, um ein überzeugendes Angebot zu erstellen, um Kunden und Partner auf dieser aufregenden Reise an Bord zu holen.«

Media-as-a-Service ist eine Suite von Medienlösungen, Produkten und Dienstleistungen. Dieser One-Stop-Shop-Ansatz stellt sicher, dass Kunden einfachen Zugriff auf das gesamte Portfolio von BCE haben, sodass sie spezifische Lösungen anpassen und auswählen können, die perfekt auf ihre individuellen Projektanforderungen abgestimmt sind.