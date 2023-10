News: Kurz und knackig – KW 43/2023

SWR4 reduziert die regionale Trennung. Das gemeinsame Programm für beide SWR-Länder läuft wochentags schon ab 14 Uhr, in die ARD-Nacht steigt die Welle eine Stunde früher um 23 Uhr ein. Ab 2025 wird nur noch am Morgen auseinander geschaltet und in Stuttgart statt in zwei wechselnden Studios produziert.