Denz und Chrosziel kooperieren

Chrosziel und Denz werden künftig eng kooperieren und haben seit kurzem die dieselben Gesellschafter und denselben CEO.

Chrosziel und Denz sind seit vielen Jahren im Münchener Raum angesiedelte Unternehmen, die Produkte für den professionellen Cine-Markt entwickeln und herstellen.

Nun gaben die Unternehmen bekannt, dass sie enger kooperieren werden und umschreiben das so, dass sie »unter einem Dach« operieren werden. Das gilt durchaus auch im wortwörtlichen Sinn: Chrosziel ist umgezogen und sitzt nun am Firmensitz von Denz in Ottobrunn.

Dennoch werden Denz und Chrosziel weiterhin als unabhängige GmbHs operieren und eigene Produkte entwickeln. Der Hintergrund der Kooperation ist darin zu sehen, dass beide Unternehmen nun denselben Gesellschaftern gehören. Das ist die Unternehmensgruppe Arenit, der zehn verschiedene mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen gehören. Arenit hatte Denz schon früher übernommen, vor kurzem kam Chrosziel hinzu. Arenit umschreibt seine Akquisitionsstrategie so: »Wir ‚adoptieren‘ Familien­unternehmen, damit sie Familien­unternehmen bleiben.«

Operativ leiten wird Denz und Chrosziel Dr. Till Vogels, der CEO beider Unternehmen ist. Dr. Vogels ist schon seit 1.10.2020 Geschäftsführer bei Denz und hat nun diese Position auch bei Chrosziel inne. Er wird auf der Unternehmens-Website so zitiert: »Wir wollen mit Denz neue Märkte und Geschäftsfelder erschließen, aufbauen und so gemeinsam wachsen — und das innovativ und nachhaltig.«

Timm Stemann, der seit 2020 CEO der Chrosziel GmbH war, bleibt dem Unternehmen als CTO erhalten, er kümmert sich um das Produktmanagement und die Entwicklung.

Auf der Website von Chrosziel steht: »Chrosziel und Denz hatten schon immer viele Gemeinsamkeiten. Beide Unternehmen wurden gegründet in den frühen 1970er Jahren. Beide Gründer waren nicht nur Namensgeber ihrer Firma, sondern richtige ‚Charakterköpfe‘. Beide Unternehmen haben vom Standort München aus mit ihren innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten die Welt der Filmtechnik mitgeprägt. Und beide Unternehmen wurden schließlich von ihren Gründern in neue Hände gelegt. Und so ist es nur konsequent, dass seit Ende April 2023 beide Unternehmen unter einem Dach vereint sind. Mit dem Ziel, die geballte Entwicklungskompetenz zu verbinden und die Präzisionsfertigung der Produkte ‚Made in Germany‘ noch weiter auszubauen. Gemeinsam am Markt aufzutreten und noch schneller Neuentwicklungen zur Serienreife zu bringen. Den Talenten in ihren Reihen eine größere Heimat zu geben und die Welt der Filmtechnik weiter mitzuprägen.«

Denz betreibt neben dem Cine-Bereich auch eine Lohnfertigung und stellt dort Präzisionsteile für verschiedene Industriebereiche her, beispielsweise auch für die in Ottobrunn angesiedelte Flugzeugindustrie. Künftig wird Denz logischerweise nicht nur die eigenen Cine-Produkte produzieren, sondern auch Teile und Produkte für Chrosziel.

Einige Produkte von Chrosziel und Denz.