Techtriq: Neues zur Cloud-Plattform Qibb

Jürgen Schmiezek über die Rolle der Cloud-Plattform Qibb für Medienunternehmen der Zukunft.

Jürgen Schmiezek ist Geschäftsführer der Techtriq GmbH, die gegründet wurde, um die von Qvest Media entwickelte Cloud-Plattform Qvest-Cloud unter dem neuen Namen Qibb weiterzuentwickeln. Qvest-Chef Peter Nöthen urteilte damals: »Indem wir Qibb in eine eigenständige Gesellschaft überführen, werden Ressourcen besser gebündelt als zuvor. Techtriq kann sich voll und ganz auf die Weiterentwicklung von Qibb und des Partnernetzwerkes, die Vermarktung sowie den Aufbau eines weltweiten Reseller-Netzwerks konzentrieren.«

Das ist nun geschehen, und mit Jürgen Schmiezek hat das Unternehmen einen IT-erfahrenen Geschäftsführer an Bord. Im Gespräch mit film-tv-video.de erläuterte er den aktuellen Stand der Entwicklung.







Hinter Qibb stehe letztlich die Idee, dass eine Cloud-Plattform die einzig richtige technologische Basis für ein Medienunternehmen der Zukunft sei. In der Vergangenheit, so Schmiezek, nutzte man klassische Hardware — etwa, um mehr Kanäle zu schaffen oder höhere Leistungsanforderungen zu bewältigen. In Zeiten von flexiblen und nichtlinearen Businessmodellen und von unvorhersehbaren Kapazitäts-Anforderungen sei das aber schlichtweg nicht mehr möglich.

Deshalb, so Schmiezek, spiele die Cloud-Technologie eine zentrale Rolle für die Systemintegration der Zukunft – weil sie es eben ermögliche, aus dem Stand beispielsweise zusätzliche Playout-Kanäle zu etablieren oder um Remote Workflows aufzusetzen, um einige konkrete Beispiele zu nennen. »Neue, kollaborative Formen der Zusammenarbeit in Teams lassen sich via Cloud eben bedeutend einfacher umsetzen«, sagt Schmiezek. Hier komme Qibb ins Spiel: als Plattform, die Content-Streams orchestrieren und unterschiedliche Abläufe analysieren, managen und auch automatisieren könne.

Techtriq bietet Qibb als global verfügbare PaaS-Lösung (Plattform-as-a-Service) auf Basis einer Public Cloud Infrastruktur an.

Qibb Ultimate ist das Hauptprodukt von Techtriq. Es richtet sich an Enterprise-Kunden, die auf einfache Weise ihre Medien-Anwendungen bzw. Wertschöpfungsketten und Arbeitsabläufe schrittweise ganz oder in Teilen in die Cloud verlagern möchten. Qibb Ultimate ist in der Lage, Anwendungen und Workloads sowohl aus On-Premises- als auch Cloud- bzw. Multi-Cloud-Infrastrukturen zu integrieren und zu orchestrieren. Jürgen Schmiezek erklärt: »Als Cloud Application Management & Orchestration Platform ist unser USP, Vender-neutral sämtliche Medienanwendungen zu integrieren und Applikations-übergreifende Workflows zu implementieren und zu orchestrieren. Sowohl die Integration von Anwendungen als auch die Erstellung von Workflows zur Abbildung von Business Logic wird über grafische, intuitiv bedienbare Low-Code Editoren realisiert.«

Qibb Go! zielt auf kleine und mittlere Unternehmen und bietet diesen beispielsweise Content-Archivierung, Playout und Channel Disaster Recovery in der Cloud, aber auch Module für Content-Produktion und -Editing. Die technologische Plattform hierfür ist Qibb Ultimate. Jürgen Schmiezek erläutert: »Ziel dieser Produktlinie ist es, konkrete, klar dedizierte Anwendungsfälle aus der Medienindustrie, wie zum Beispiel Cloud Playout und Cloud Archive, als „ready-to-use“ SaaS Lösungen mit einem „Pay as you go“-Preismodell hauptsächlich für kleine und mittelständische Medienunternehmen anzubieten.« Das Ganze funktioniere rein »As-a-Service«, also ohne jegliche Hard- oder Software-Beschaffungen.