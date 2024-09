Qibb: neue KI-Erweiterungen und Partnerprogramm

Qibb präsentiert seine Integrationsplattform für Medien-Workflows, die sich als Integrationsplattform as a Service (iPaas) etabliert hat und umfangreiche KI-Integrationen bietet.

Mit über 30 integrierten KI-Nodes und einer Vielzahl an vorgefertigten KI-Flows ermöglicht Qibb eine nahtlose Integration verschiedener Tools in bestehende Prozesse und gewährleistet gleichzeitig eine langfristige Flexibilität für Medienunternehmen. Neben der Einführung eines neuen Partnerprogramms verstärkt Alexander Hilker als neuer COO das Management-Team von Qibb, um das internationale Wachstum weiter voranzutreiben.

Um den besonderen Herausforderungen und neuen Möglichkeiten der Medienbranche gerecht zu werden, hat Qibb neue KI-gestützte Erweiterungen in seine Plattform für Medien-Workflows integriert. Zusammen mit einem kontinuierlich aktualisierten Katalog von Konnektoren, den so genannten Nodes, wird so eine nahtlose Integration der neuesten Tools und Anwendungen gewährleistet.

Die über 30 vorintegrierten KI-Nodes und verschiedenen Flow-Vorlagen ermöglichen eine fast vollständig automatisierte Medienproduktion vom Ingest bis zur Distribution, die nur durch gezielt eingebaute Freigabeprozesse unterbrochen wird. Die Integrationsplattform von Qibb liefert so einen sofortigen Mehrwert und ermöglicht es den Kunden, einen schnellen Return on Investment zu erzielen. Mit Qibb lassen sich Medien-Workflows und -Integrationen nun noch schneller erstellen, einfacher pflegen und zuvor manuelle Aufgaben automatisieren.

Qibb bietet Kunden eine neue Art von Flexibilität, um in der sich ständig verändernden Medienbranche wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Low-Code-Ansatz von Qibb ist dabei ein wesentlicher Vorteil: Er erlaubt es, Integrationen schnell und effizient über eine benutzerfreundliche visuelle Schnittstelle und vorgefertigte Vorlagen zu realisieren. So wird der Einsatz von Full-Stack-Entwicklern minimiert und Medienunternehmen können ihre Integrationen eigenständig steuern, ohne tiefgreifendes technisches Wissen zu benötigen.

Um weiterhin die erfolgreiche Implementierung neuer KI-basierter Medien-Workflows und eine höchstmögliche Qualität sicherzustellen, führt Qibb zudem ein Programm für zertifizierte Partner ein. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Kunden, mit ihren bevorzugten Partnern zusammenzuarbeiten und von Expertenempfehlungen zu profitieren, um eine reibungslose und effiziente Umsetzung ihrer Medien-Workflows zu gewährleisten.

Zur Erweiterung dieses Netzwerks zertifizierter Partner und zur Förderung des internationalen Wachstums wurde Alexander Hilker als neuer Chief Operating Officer (COO) in das Führungsteam von Qibb berufen. Er verstärkt das Management um Scott Goldman (General Manager US), Roman Holzhause (CTO) und Jonas Michaelis (CEO) und übernimmt die Verantwortung für das Tagesgeschäft sowie den Bereich Channel- und Implementierungspartner. Zuvor sammelte Alexander Hilker umfassende Erfahrungen als Head of Sales bei Weeve, Director of Business Development bei Connatix und Strategic Account Executive bei Chartbeat.

Alexander Hilker, COO von Qibb: »Ich freue mich darauf, Teil des Management-Teams zu sein und die spannende Reise dieses innovativen Unternehmens mitzuerleben. Mein Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen, die Effizienz unserer operativen Prozesse zu optimieren und gemeinsam die Marktpräsenz und Innovationskraft von Qibb voranzutreiben.«