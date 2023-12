Immer einen Schritt voraus

Europcar Flex-Services bringen Ihr Geschäft in Bewegung.

Wenn es um Mobilität in der Veranstaltungstechnik, im Messebau und Catering geht, steht Flexibilität für Sie an erster Stelle. Egal ob für Veranstaltungsplaner, Messebauer oder Ausstellungsdienstleister – Europcar bietet mit den Tarifen »SuperFlex« und »Flex« genau das Richtige: Innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen, die sich perfekt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Dynamisch. Innovativ. Transparent – Drei Schlagworte, die das Angebot von Europcar prägen

»Dynamisch« spiegelt sich in unseren flexiblen Kündigungsoptionen wider.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit können Sie problemlos und nach Bedarf Ihr Fahrzeug wechseln, wodurch Sie stets die optimale Fuhrparkgröße für Ihre Bedürfnisse haben.

»Innovativ« steht für unsere moderne Flotte. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Elektromobilität. Unsere Botschaft ist klar: Europcar begleitet Unternehmen konsequent beim Umstieg auf neue Antriebe, damit sie nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kosteneffizient mobil sind.

»Transparent« bezieht sich auf unsere klare Preispolitik. Bei uns erhalten Sie Mobilitätslösungen mit transparenten Preisen und umfassenden Inklusivleistungen. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen.

Persönliche Beratung ist unser Schlüssel zum Erfolg

Wir wissen, dass der persönliche Kontakt und das direkte Gespräch in unserer Branche unerlässlich sind.

Daher freuen wir uns darauf, Sie persönlich zu treffen. Lassen Sie uns über Ihre individuellen Mobilitäts- und Transportbedürfnisse sprechen und gemeinsam die beste Lösung finden. Denn Europcar ist mehr als nur ein Mobilitätsdienstleister. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in dynamischen Zeiten. Profitieren Sie von unserer Branchenexpertise und bleiben Sie mit uns einen Schritt voraus.