New Media AV distribuiert Cine-Objektive von Laowa

Der Nürnberger ProVideo-Distributor New Media AV vertreibt ab Februar die professionellen Cine-Objektive des chinesischen Objektivherstellers Laowa.

Ab Februar ist New Media AV exklusiver Distributor der Cine-Objektive von Laowa in Deutschland und Österreich. Zudem vertreibt New Media AV Laowas Produkte auch in 13 weitere Länder Europas.

Laowa konzentriert sich auf Makro-, Zoom- und anamorphe Objektive und bietet ein breites Spektrum an Kameralinsen aus dem Cine-Bereich an, die von Zoom- über anamorphotische bis hin zu Weitwinkel- und Makroobjektiven reichen. Aufgrund ihrer besonderen Bauart und Bildästhetik sind sie besonders gut geeignet für die Produktion von Filmen, TV-Serien und Werbespots. Aus dem Produktportfolio von Laowa stechen sowohl die Pro2be-Reihe als auch die anamorphotischen Objektive heraus. Pro2be besteht aus speziellen Makro-Objektiven, die mit ihrem langen, schmalen Gehäuse nicht nur flexibel einsetzbar sind, sondern auch hinsichtlich der äußerst kurzen Naheinstellungsgrenze im Kinomarkt einzigartig sind.

Die anamorphotischen Linsen erzeugen besonders cineastische Aufnahmen, die durch ein auffallend breites Bild gekennzeichnet sind. Die Objektive der kompakten Nanomorph-Serie richten sich mit einem 1,5x-Faktor vor allem an Filmeinsteiger, während die Proteus-Serie mit Faktor 2x ein noch ausgeprägteres, anamorphotisches Bild für gehobene Filmansprüche bietet.

Mit Laowa im Portfolio von New Media AV wird das Produktangebot des Nürnberger Distributors im professionellen Videosegment optimal abgerundet.

»Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Laowa«, so New Media AVs Vertriebsleiter Sven Feldmann. »Die hochwertigen Cine-Objektive bereichern das Produktportfolio von New Media AV und ermöglichen es uns, unseren Händlern ein noch umfangreicheres Angebot an professioneller AV-Ausstattung anbieten zu können. Natürlich freuen wir uns auch darüber, dass sich die Objektive von Laowa hervorragend mit den Kameras von Blackmagic Design kombinieren lassen. Die Vollformatobjektive der Ranger-Serie passen beispielsweise bestens zur Blackmagic Cinema Camera 6K. Darüber hinaus harmonieren die Kameras optimal mit anamorphen Objektiven, dank der integrierten Entzerrungsfunktion. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis bewegt sich ebenfalls im Rahmen von Blackmagic Design. Wir sind überzeugt, dass wir mit Laowa unsere Position im Cine-Bereich noch weiter stärken werden.«

Kevin Yeung, Sales Director von Laowa, erklärt: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit New Media AV, einem Unternehmen, das unsere Leidenschaft für Innovation und Exzellenz in der Kinematographie teilt. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um unsere erstklassigen Cine-Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit nicht nur unsere Markenpräsenz in Deutschland erhöhen wird, sondern auch Filmemachern die Möglichkeit gibt, ihr kreatives Potenzial mit unseren hochmodernen Objektiven zu entfalten.«

»Wir haben lange auf eine Marke wie Laowa gewartet, die unseren Anspruch an hochklassige Cine-Produkte teilt«, erklärt Johannes Bauer, einer der beiden Geschäftsführer von New Media AV. »Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.«

Fachhändler in der DACH-Region und in Osteuropa können sich ab sofort an New Media AV wenden. Ab Februar können die Cine-Objektive vom Fachhandel in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Albanien, Ukraine, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kosovo und Nordmazedonien über New Media AV bezogen werden.