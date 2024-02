30 Jahre EVS

EVS hat am 23. Februar mit allen Mitarbeitern offiziell die Feierlichkeiten zu seinem 30-jährigen Bestehen eröffnet und damit den Startschuss für ein Jahr voller Festivitäten gegeben.

In den kommenden Wochen und übers ganze Jahr hinweg wird EVS eine Reihe von Initiativen und Veranstaltungen vorstellen, die unter dem Motto »Family and Friends Together for Live« stehen.

Nicolas Bourdon, Chief Marketing Officer bei EVS, sagt: »Unser Motto ‚Family and Friends Together for Live‘ ist eine Hommage an all diejenigen, die mit EVS zusammenarbeiten und sich über die Jahre auf unsere Technologie verlassen haben. Heute gibt es mehr als 10.000 Operators, Produzenten, Techniker und Medienmanager, die das weltweite Fernseherlebnis steuern, und wir fühlen uns zutiefst geehrt, ihr Vertrauen gewonnen zu haben, indem wir ihnen die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie brauchen, genau dann, wenn sie sie brauchen. EVS bedankt sich herzlich bei all diesen Menschen, die eine wesentliche Rolle bei unserer Mission gespielt haben, die besten Live-Momente in fesselnde Geschichten und Emotionen für Milliarden von Zuschauern weltweit zu verwandeln.«

30 Jahre Broadcasting-Innovation

Seit seiner Gründung im Jahr 1994 steht EVS an vorderster Front bei der Neugestaltung der Rundfunklandschaft. Mit der Einführung der bandlosen Technologie löste das Unternehmen eine Revolution aus, die die Art und Weise, wie Live-Geschichten erzählt werden, grundlegend veränderte. Dies war ein bedeutender Schritt nach vorn, der es den Erzählern ermöglichte, sich von den Zwängen traditioneller Methoden zu befreien, und den Weg für eine neue Ära der Innovation in der Live-Produktion ebnete.

Ein entscheidender Moment ereignete sich 1996 während eines bedeutenden Sportereignisses in Atlanta. Die Instant-Replay-Systeme und Zeitlupenfunktionen des Unternehmens zogen die Rundfunkwelt in ihren Bann und zeigten das transformative Potenzial der bandlosen Technologie zur Verbesserung des Zuschauererlebnisses bei großen Sportereignissen.

Aufbauend auf dieser Dynamik war EVS weiterhin führend bei wichtigen Veränderungen, einschließlich der Integration von High-Definition (HD), Internetprotokoll (IP), 4K, Cloud und generativen KI-Technologien. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden hat EVS sein Portfolio erweitert, um den sich entwickelnden Broadcast-Bedürfnissen gerecht zu werden, die von Replay und der Erstellung von Highlights bis hin zu umfassendem Content Management und von Medienverarbeitung und -überwachung bis hin zu flexiblem Routing und Distribution reichen.

film-tv-video.de hat über etliche dieser Meilensteine in einer Geschichte berichtet.

Erfolg bringt Erfolg hervor

Serge Van Herck, CEO von EVS, blickt auf die Entwicklung von EVS zurück: »Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von EVS ist eines klar: Erfolg ist ein Magnet für mehr Erfolg. Jeder Meilenstein, den wir erreicht haben, war ein Sprungbrett zu größeren Erfolgen und hat uns Möglichkeiten und Partnerschaften eröffnet, die uns vorwärts bringen. Unsere Reise war geprägt von einem unerschütterlichen Engagement für nachhaltiges Wachstum und Innovation, und mit einer soliden finanziellen Grundlage, den jüngsten Rekordergebnissen und einem treuen Kundenstamm sind wir bereit, in den kommenden Jahren noch größere Meilensteine zu erreichen.«