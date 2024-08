Mehr Cloud: EVS übernimmt MOG Technologies

Dieser strategische Schritt erweitert das EVS-Portfolio um filebasierte und softwaredefinierte Videolösungen.

Mit dieser Akquisition erweitert EVS sein Ökosystem für die Live-Produktion durch den Ausbau seiner dateibasierten Ingest- und Transcoding-Fähigkeiten. Insbesondere im Cloud-Bereich verschafft sich EVS durch die Übernahme Produkte und Know-how. Man wolle damit die Balanced-Computing-Strategie von EVS unterstützen, so das Unternehmen. Außerdem werden durch die Übernahme 50 Mitarbeitende aus Porto Teil von EVS. »Dieser Zuwachs an Talenten wird die Innovation in neue Richtungen vorantreiben und die Position von EVS als Pionier in der Branche stärken«, ist sich der Hersteller sicher.

Weiter erhofft sich EVS von der Übernahme neben dem erweiterten Produktportfolio und den neuen Möglichkeiten für Investitionen in Forschung und Entwicklung auch einen verbesserten Kundensupport.

»Ich freue mich, das Team von MOG Technologies in der EVS-Familie willkommen zu heißen. Die Integration von MOG Technologies ist ein logischer Schritt in der Transformation von EVS, die über Produkte hinausgeht, um umfassende Lösungen anzubieten und ein hochwertiges Live-Produktions-Ökosystem zu bilden, in dem alle Live-Stories nahtlos produziert, verwaltet und verteilt werden«, sagt Serge Van Herck, CEO von EVS. »Die Produktpalette von MOG Technologies ergänzt nicht nur das bestehende Portfolio von EVS, sondern wird auch dazu beitragen, softwaredefinierte Ingest-Funktionen schnell zu integrieren und neue Transcoding-Funktionen einzuführen, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, im Einklang mit der Balanced Computing-Strategie von EVS. Diese Lösung soll die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.«

Luis Miguel Sampaio, CEO von MOG Technologies, ergänzt: »Der Zusammenschluss mit EVS ist ein wichtiger Schritt für MOG Technologies. Mit unserer kombinierten Expertise können wir der Medien- und Broadcast-Industrie einzigartige Lösungen anbieten. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese Übernahme mit sich bringt, und freuen uns darauf, zum Erfolg von EVS beizutragen.«

MOG Technologies erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 4 Millionen Euro. Der Wert der Akquisition beläuft sich einschließlich eines Earn-Out-Mechanismus auf insgesamt unter 5 Millionen Euro. Der Aktienkaufvertrag wurde am 2. August 2024 im EVS-Haus in Paris unterzeichnet. Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, die voraussichtlich bis zum vierten Quartal dieses Jahres erfüllt sein werden.