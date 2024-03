Dave MacKinnon Produktchef bei Clear-Com

Clear-Com, Spezialist für Echtzeitkommunikation, holt Dave MacKinnon als neuen Vice President für Product Management ins Unternehmen.

Dave MacKinnon bringt Erfahrungen aus rund 20 Berufsjahren in verschiedenen Bereichen in seiner neue Tätigkeit ein. Sechs Jahre lang war er in der Navy und in der Seefahrts-Abteilung des Transportministeriums der US-Regierung tätig. Erfahrungen im Rundfunkbereich sammelte er während seiner zwölf Jahre bei NBC Universal. Als Berater beschäftigte er sich u.a. mit Fragen der öffentlichen Sicherheit und dem Gesundheitswesen.

Seine Erfahrungen und seine Vernetzung auch mit Regierung und Militär »machen ihn zu einer idealen Führungskraft für das Produktentwicklungsteam von Clear-Com«, so das Unternehmen.

Seine bisherige Kundenbeziehung zu Clear-Com will er nun auf eine neue Ebene stellen. »Mein Ziel ist es, Partnerschaften mit anderen Anbietern, Kunden, Händlern, Wiederverkäufern usw. aufzubauen. Ich freue mich darauf, Kunden vor Ort zu besuchen und neue und einzigartige Arbeitsabläufe kennenzulernen.«