Riedel beteiligt sich an Apex Stabilizations

Mit der Investition in den österreichischen Hersteller von Kamera-Stabilisierungslösungen erweitert die Riedel Group ihr Leistungsspektrum und gewinnt Zugriff auf hochspezialisiertes Expertenwissen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Apex Stabilizations Teil der Riedel-Unternehmensgruppe, bleibt aber als eigenständiges Unternehmen bestehen. Gemeinsam wollen die Partner ihre jeweiligen Stärken nutzen, um sich weiterhin erfolgreich an der technologischen und innovativen Spitze zu behaupten.

Die Systeme des 2019 in Wien gegründeten Unternehmens werden vor allem für Aufnahmen aus Helikoptern, Autos, Booten oder Kränen für die Produktion von Live-TV, Werbespots und Filmen verwendet. Als Global Player auf dem internationalen Markt bietet Riedel den Wienern die Möglichkeit, sein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk zu nutzen, während die Wuppertaler ein erfahrenes Team und exzellentes Know-how dazugewinnen sowie Zugang zu neuen, vielversprechenden Märkten erhalten. Die Partnerschaft ermöglicht zudem Synergien am Entwicklungsstandort Wien, von denen Partner und Kunden gleichermaßen profitieren werden.

Beide Unternehmen verfügen über langjährige Erfahrung in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Durch den Austausch von Ideen und Technologien wollen Riedel und Apex ihre Produkte kontinuierlich verbessern und gemeinsam innovative Lösungen entwickeln, die den spezifischen Anforderungen dieser Branche in einzigartiger Weise gerecht werden.

»Ich glaube fest an die innovativen Technologien der Wiener Pioniere von Apex. Investitionen in solche Spezialtechnik sind Investitionen in die Zukunft und eröffnen neue Nischen in unseren Kernmärkten,« so Thomas Riedel, Gründer und CEO der Riedel Group. »Kameras mit Apex-Stabilisierungen werden bereits bei vielen Großproduktionen eingesetzt, bei denen wir ohnehin präsent sind – und mit Apex als Teil der Riedel-Gruppe werden wir unseren Kunden noch bessere Lösungspakete schnüren können.«

»Ob bei Live-Events, Filmproduktionen oder TV-Übertragungen – die Lösungen unserer beiden Firmen sind aus der modernen Medienlandschaft kaum mehr wegzudenken und haben schon oft gemeinsam brilliert, so auch zuletzt bei den großen Spielen in Paris,« so Thomas Schindler, Managing Director, Apex Stabilizations. »Mit vereinten Kräften werden wir innovative Produkte entwickeln, die sowohl in puncto Bildqualität als auch reibungsloser Kommunikation neue Maßstäbe setzen.«