RTL nutzt SDVI Rally-Plattform

SDVI Rally-Plattform unterstützt Cloud-basierte Infrastruktur bei RTL Technology.

Netorium AG hat bekannt gegeben, dass RTL Technology, ein Tochterunternehmen von RTL Deutschland, die SDVI Rally-Plattform im Rahmen eines Cloud-Transformationsprojekts einsetzt. Mit der Umstellung auf die Cloud-native Plattform für das Management der Medienlieferkette sollen Altsysteme abgelöst werden. So vereinfacht die Rally-Plattform Ingest und Qualitätskontrolle für alle Lang- und Kurzfilme als ersten Schritt auf dem Weg zu einer Modernisierung der Lieferkette.

»Wir brauchten mehr Flexibilität, größere Skalierbarkeit und die Möglichkeit, die wachsende Nachfrage nach Inhalten zu erfüllen. Die Rally-Plattform ist ein wichtiger Bestandteil, um diese Ziele zu erreichen«, so David Gageos, Leiter der Abteilung Content Quality and Processing bei RTL. »Das Rally-System war sehr einfach zu implementieren, und unsere Mitarbeiter sind bereits in der Lage, unsere Lieferketten zu bedienen, zu warten und anzupassen.«

RTL Technology modernisiert Workflows, die an eine veraltete Infrastruktur vor Ort gebunden sind, und erhält gleichzeitig die Möglichkeit, spezifische Medienverarbeitungsanwendungen zu nutzen, mit denen die Betreiber vertraut sind. Die Rally-Plattform bietet RTL einen Weg zur Nutzung einer Cloud-basierten Infrastruktur und einen Mechanismus zur flexiblen Gestaltung der Arbeitsabläufe.

Rally sorgt dafür, dass die Tools, die RTL nutzen will, wie Interra Baton, Minnetonka AudioTools und neue KI-Dienste, sofort verfügbar sind und problemlos in die Workflows des Unternehmens integriert werden können.

RTL wünschte sich außerdem eine Plattform, die so viel Bedienungen durch den Kunden wie möglich bietet, da das RTL-Technikteam die Möglichkeit haben wollte, Benutzeroberflächen und Dashboards auf der Grundlage der verschiedenen Rollen im Unternehmen anzupassen. Mit Rally Gateway kann das RTL-Team benutzerdefinierte Schnittstellen zur Lieferkette erstellen, die auf die einzelnen Benutzergruppen zugeschnitten sind. Diese Anpassung stellt sicher, dass die Betriebsteams nur die Informationen sehen, die für sie relevant sind, während sie ihre zugewiesenen Aufgaben erfüllen. Die Dashboards von Rally Gateway wurden auch so konzipiert, dass die RTL-Mitarbeiter detaillierte Informationen über bestimmte Attribute wie Kosten und Werkzeugnutzung sehen können, während die Inhalte durch ihre Lieferketten fließen.

Gemeinsam mit dem Kunden und dem Hersteller hat Netorium die Rally-Implementierung bei RTL entwickelt und implementiert und bietet Support an.

»Wir sind mit den ersten Ergebnissen unserer Zusammenarbeit mit RTL sehr zufrieden und haben hohe Erwartungen an die weitere Entwicklung, da immer mehr Workflows auf die neue Rally-Plattform des Unternehmens umgestellt werden«, so Frank Herrmann, Vorstandsmitglied der Netorium AG. »RTL hat bei der Evaluierung verschiedener Supply-Chain-Lösungen eine gründliche Prüfung vorgenommen. Rally war die klare Wahl als die richtige Plattform. Wir freuen uns, dass wir in der Lage waren, das System für RTL zügig in Produktion zu bringen.«