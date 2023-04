Neumanns MCM erobert die großen Bühnen

Mit der Einführung des Clip Mic Systems hat Neumann in den vergangenen Monaten auch im Live-Sektor für Aufsehen gesorgt.

Dave Bracey

(FOH Adele Recidency Show, Las Vegas)

Weekends with Adele ist die erste Residency Show der britischen Sängerin.

Die Show, die vom 18. November 2022 bis zum 25. März 2023 im Caesars Palace Colosseum in Las Vegas stattfand, war sowohl visuell als auch klanglich eine Klasse für sich. Von Kritikern einhellig gelobt, wurde die Show in Immersive Audio abgemischt.

»Audiotechnisch hat sich in unserem Bestreben, in Las Vegas einen hohen Standard zu setzen, vieles verändert, aber der beeindruckendste Sprung nach vorn ist der Klang der Streicher«, sagt Front of House Engineer Dave Bracey.

»Wir haben 24 Streicher, die während der ersten Songs, in denen sie auftreten, verborgen bleiben, aber ihre Enthüllung ist einer der ersten großen Momente, in denen das Publikum den Atem anhält. Zu unserem Glück waren die neuen Neumann MCM-Mikrofone für akustische Instrumente gerade rechtzeitig für unsere Proben in Produktion gegangen. Die Verbesserung der Audioqualität im Vergleich zu unserer vorherigen Mikrofonauswahl hätte nicht deutlicher ausfallen können«, beschreibt Bracey seine Erfahrungen gegenüber Neumann-CEO Ralf Oehl, der Adeles Konzert im Januar besuchte.

»Die Wärme und die Details, die diese Mikrofone lieferten, erzeugten einen sehr präzisen und natürlichen Klang – mit sehr wenig Aufwand für mich! Das Befestigungssystem für die Mikrofone ist ausgezeichnet, wie die positive Einstellung der Spieler, die sie an ihren Instrumenten befestigen, beweist. Normalerweise ist das ein heikles Thema, aber bei den MCM-Klemmen hören wir immer wieder ‚oooh, die mag ich‘.«

Colin Pink

(FOH Hans Zimmer Live-Tour)

Bereits im April 2022 gehörte Colin Pink zu den ersten namhaften FOH-Engineers, die das Miniatur-Clip-Mikrofonsystem von Neumann ausprobierten, als er es bei Hans Zimmer Live in der Mercedes Benz Arena in Berlin vor 15.000 Zuschauern einsetzte. Der volle und geschmeidige Sound des MCM passte perfekt zu den Streichern des Orchesters, und auch die Musiker waren von der einfachen Handhabung begeistert.

»Was zuallererst auffällt, ist die Einfachheit der Montage. Sie kann leicht mit nur einer Hand durchgeführt werden und erlaubt eine großartige Positionierung, die sich immer sicher anfühlt«, sagt Colin Pink. »Der Klang ist sehr offen und angenehm – wie bei einem Kondensatormikro mit 30 cm. Ohne jede Härte und mit einem großartigen, erweiterten Frequenzgang im unteren Bereich. Alle Details und die Präsenz bleiben erhalten, aber die Wiedergabe ist natürlicher. Ich hatte die Befürchtung, dass dies die Rückkopplungsneigung erhöhen könnte, aber das war nicht der Fall. Es ist wirklich ein bemerkenswertes Mikrofon für Streicher.«

Auch Molly Rogers, die bei Hans Zimmer Live Violine und Viola spielt, ist begeistert: »Das Neumann-Clip-System ist bei weitem das einfachste, das ich je benutzt habe. Ich wechsle auf dieser und anderen Tourneen ziemlich oft zwischen Violine und Viola.

In der Vergangenheit brauchte ich dazu entweder mehrere Mikrofon-Packs, die ich anbringen und abnehmen musste, oder ich verspürte Zeitdruck, das Mikrofon rechtzeitig am anderen Instrument anzubringen – aber mit den neuen Clips hatte ich so viel weniger Stress bei Songwechseln, weil der Prozess so einfach war!«

Aufgrund dieser durchweg positiven Erfahrungen wird das MCM-System nun auf der gesamten Hans Zimmer Live Tour 2023 zum Einsatz kommen.

Marco Dellatorre / Clair Brothers

FOH Andrea Bocelli Konzert, Abu Dhabi

Bei einem Open-Air-Konzert mit Andrea Bocelli im Etihad Park, Abu Dhabi, wurden mehr als 30 MCM-Systeme für Streicher, Solocello, Blech- und Holzbläser sowie Pauken eingesetzt.

Während der Orchesterprobe bemerkte Toningenieur Marco Dellatorre einen großen Unterschied in der Qualität, die das MCM im mittleren und tiefen Frequenzbereich lieferte. So fiel der Entschluss, das vorherige Setup durch Neumann MCMs zu ersetzen.

»Wir hatten Gelegenheit, die Mikrofone miteinander zu vergleichen, und der Unterschied war kristallklar: Der Zuwachs an Detailreichtum und Natürlichkeit war dramatisch. Gleich nachdem wir dies bemerkt hatten, beschlossen wir, die Anzahl der MCMs zu erhöhen. Wir entdeckten einen Game Changer: Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Leidenschaft für Musik angehen; das ist der einzig mögliche Weg, als Profis zu wachsen!« Infolgedessen bestätigte die zuständige Produktionsfirma Clair Innovations (Teil der Clair Brothers) ihre Entscheidung, eine große Anzahl von MCM-Systemen für ihren Equipment-Pool anzuschaffen.

»Wir sind begeistert, Neumann-Sound auf die Bühne zu bringen«, freut sich Portfolio Manager Stephan Mauer. »In den vergangenen zehn Jahren hat der Live-Sound einen enormen Wandel erfahren. Das Publikum erwartet heute mehr als nur ein Konzert: ein Erlebnis, das es mit seinem Lieblingskünstler vereint. Dafür muss der Sound live genauso perfekt sein wie im Studio – auch wenn die Bedingungen alles andere als ideal sind. Und genau hier glänzt das MCM: Es bietet echten Neumann-Sound in einem optisch unauffälligen Format, das nicht von der Performance ablenkt.«